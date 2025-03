Un vermut a la mallorquina

Quiso el azar que se le estropease el coche a Paquito enfrente del bar Mavi, un lugar que frecuento, sobre todo, desde que el centro de la ciudad me provoca urticaria. Quiso también la casualidad que anduviera por ahí junto a la amiga Mari tomando un café a la hora del aperitivo, porque en Mallorca somos tan raros, o estamos tan dormidos, que cuando en el resto de ciudades de España se zampan unas croquetas y una birra o un vermut, aquí nos inyectamos cafeína en vena.

No tenía yo muchas ganas de que Paquito me viera porque andaba con un orzuelo que me dejó el párpado en cabestrillo. No tuve tiempo de comprar un parche y ser por unas horas la princesa de Éboli. Me vio y tal cual es, quedó varado de pie un rato largo y empezamos a parlotear. Al percatarse de mi ojo hinchado, me preguntó. Un orzuelo, le dije. ¡Eso ya no existe. Son enfermedades del franquismo. Como esa que te sale en la piel cuando hace mucho frío. ¿Cómo se llama? Ninguno de los tres recordaba la palabra, hasta que el cliente de la mesa de al lado nos dio luz: «Sabañones».

Empezamos a reír. Así nos encontró el amigo Jaume, de camino a su casa. Con su sonrisa de chico de Oxford, aunque es ben mallorquí, se apuntó un rato corto a la conversación, él y Paquito de pie, y nosotras dos, y el vecino de mesa, Jaime también, sentados. Buscábamos enfermedades del tardofranquismo, y salieron palabras como juanete, ¡sí, esa también!, y no faltaron los piojos, aunque los bichillos han regresado en democracia, como la tuberculosis, otro mal de los años oscuros.

Jaume se fue, Paquito se sentó y continuamos aquella charada de orzuelos, sabañones, juanetes, piojos. Sumamos chichón. No sé por qué hoy los niños no se hacen chichones, o si sucede, les llaman golpes. ¡Qué pérdida de lenguaje, de onomatopeya! Yo si oigo la palabra chichón, echo para atrás la cabeza instintivamente para remediarme el bulto y el dolor.

Volatineros como somos, no nos bastó con el rescate de las palabras enfermas, olvidadas en una cuneta, porque hoy en Tiktok, quién se acuerda de lo que significa un orzuelo. Acabamos hablando de crímenes. Jaime, que vive en Santa Ponça, conoce bien el barrio. Vivió en la finca frente al Mavi, donde hay un garaje mecánico, y donde casualmente el coche de Paquito se paró. Resulta que unos pisos más arriba vivió una mujer que fue asesinada. Toda Palma habló de aquel suceso. La crónica negra duró poco porque llegó la mujer de Jaime y se tuvieron que marchar. Ni que decir que la introdujimos en los pormenores de aquel parloteo a la hora del vermut, tomando café, en un bar que no es un lugar cualquiera. Amo esta ciudad. Palma sigue siendo una pequeña ciudad de provincias donde darle al palique sin necesidad de montar una quedada en Facebook, donde hay lugares en que mi piel no sufre de urticaria. ¡Otra palabra a rescatar! ¡Para el siguiente vermut a la mallorquina!