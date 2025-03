Preocupaciones de futuro

Me preocupan ciertas cosas en este período de montones de aniversarios ya acumulados. Primera: que mis ojos cansados de años no distingan la belleza y se conformen solo con lo bonito o con solo lo políticamente correcto. Segunda: que ya no me interese dar con el nombre exacto de las cosas y me contente con divagaciones. Tercera: dejar de pensar a largo plazo; me dolería limitar el vuelo de mi pensar a ras de urgencia o de inmanencia. Cuarta: advertir a mis alumnos que yo les transmití lecciones a través de unos conceptos condicionados por mi espacio y por mi tiempo y que, por ello, siéntanse dispensados de ser leales a mis formas y maneras. Quinta: no lograr continuar siendo feliz cuando públicamente ya no sea reconocido. Sexta: no acordarme, cuando sea de noche y esté en cama solo y con jaqueca, que a Dios se le puede rezar a deshora y mojado de cintura para abajo. Séptima: morir sin haberme preocupado de los gastos que supondrá el entierro y sin dejar suplicado que no haya flores en él, o que sea una sola. Octava: tomarme como agrias las palabras que, a pie de cama de enfermería, me seguirán dirigiendo con afecto quienes me cuiden. Novena: que, en mi hora última, pueda ser consciente de que mi río alcanza el mar, lo óptimo se me avecina, mis carencias se mudan a plenitud.