Tener vida

Mientras Yolanda Díaz anda por aquí enfrentándose a tirios y troyanos para conseguir que los obreros españoles curren media hora menos al día, al otro lado del charco el nefasto Elon Musk proclama lo contrario: eres la nada si no estás dispuesto a currar 120 horas a la semana. Sí, ¡120! Una alegre jornada de 17 horas diarias siete días a la semana. Que este tío es repugnante lo sabemos todos desde hace años, pero ahora está rozando todos los límites. Antes se conformaba con exigir a sus empleados sangre, sudor, lágrimas y ochenta horas semanales. Está convencido de que ninguna empresa puede sacar adelante ningún proyecto que valga la pena si sus trabajadores no están dispuestos a entregar su vida, su alma, su cuerpo, su salud y su tiempo al proyecto. Quizá este individuo no sabe sumar, restar, multiplicar o dividir, aunque doy por hecho que es inteligente y tiene formación suficiente para haberse convertido en el hombre más rico del planeta. Porque en el pequeño mundo en el que yo me muevo la solución a sus desvelos es sencillísima: contrata a más gente. Dinero le sobra para hacerlo. Si el proyecto necesita que cada obrero trabaje 120 horas, entre dos solo trabajarán sesenta y entre cuatro, treinta. Así de sencillo. El resto del tiempo esas personas –a él le encantaría sustituirlos por robots desalmados a su imagen y semejanza– podrán tener una vida. Sí, porque aunque a algunos empresarios y a la mayoría de los jefes del mundo les parezca extraño e incomprensible, las personas tenemos una vida al margen del horario laboral. Y a la mayoría, ese esfuerzo laboral solo nos sirve para pagar las facturas que nos permiten mantener la otra vida, la verdadera, la que nos importa y nos satisface.