Menas por lentejas

No soy capaz de entender que la izquierda pueda colaborar sin ningún escrúpulo al régimen autocrático de Sánchez. Me recuerda al franquista. He conocido a personas que participaron de aquella dictadura y cuando les he hecho esta pregunta me han contestado con vergüenza que no eran del todo conscientes de que sustentaban a un dictador. Conozco a socialistas que me argumentaban con tristeza que el poder de Moncloa y la orquesta mediática que ha montado son imposibles de superar. Uno decía que cuando estás sumergido en la rutina del poder pierdes perspectiva y objetividad. Estoy seguro de que Armengol es presa de esta realidad. Conociéndola mínimamente, es imposible pensar que puede ser consciente y participe del mayor atropello a la democracia por la que luchamos muchos: triturar la Justicia y abandonar el Parlamento a la humillación de tomar decisiones de calado sin tenerlo en cuenta ni consultarlo. Crear una fábula que recuerda el sabio relato del Génesis con las lentejas. Esaú tenía hambre y cambió el privilegio de ser primogénito con su hermano Jacob por un plato de lentejas. El anhelo de la inmediatez le destrozó su futuro. Pero era su futuro; las de Sánchez son nuestro futuro. Las lentejas negociando con los pobres menas son el paradigma de la estupidez y sobre todo de falta de moral al tratarlos como cambio de moneda para mantenerse en el poder. Tratar a menores como mercancía es execrable. Que la deuda esté en parámetros alarmantes porque se invierten nuestros impuestos en comprar Telefónica para hacer chantaje a los medios afines. Negociar para tumbar al actual presidente del grupo Prisa por no prestarse a crear un canal privado de televisión para manipular como ya hace con la TVE pública a la ciudadanía. La destrucción de la convivencia generando el regreso al guerracivilismo. Crear desequilibrios entre autonomías que generan discordia entre ellas, es una minucia. Traficar con menores desprotegidos no tiene calificativos que yo conozca para dimensionar la falta de humanidad y salud moral, de quien lo ha hecho proclive para mantenerse en el poder. Tengo necesidad de atisbar algún reflejo de luz para la esperanza. La gente de bien sea de la ideología que sea debe reaccionar. La sociedad civil debe posicionarse. Leo artículos a diario sobre los delirios de Sánchez y no entiendo que este hecho no haya tenido la repercusión que genere una respuesta de la población al intercambio de menas por poder. El tema de los menas tiene difícil solución. Solo el pacto entre partidos y la inevitable colaboración de la UE pueden dar con una estrategia común por el bien de estas criaturas indefensas. Regeneración moral, por favor.