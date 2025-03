Hacerse un Mazón

El mar arroja a las playas isleñas los cadáveres de las personas que no han alcanzado lo que debe ser el sueño europeo (que en tantas ocasiones se convierte en pesadilla para los que arribaron a tierra firme), pero ni tanto horror aparta del debate político el drama de la inmigración. En los últimos tiempos han sido siete los cuerpos encontrados sobre la arena. Según los expertos, serán muchos más en los próximos meses. La gran duda ahora es qué hacer con los miles de menores no acompañados hacinados en Canarias y también en Ceuta. Y si ni siquiera los muertos se libran de ser usados como arma de controversia política, lo ha puesto de manifiesto la tragedia de Valencia, cómo no van a ser instrumentalizados los niños de las pateras. Menores que el pacto vergonzante de Pedro Sánchez con un «supremacista identitario» (Carles Puigdemont), así lo califica su conmilitón Emiliano García-Page, presidente de Castilla-La Mancha, trata como paquetes de Amazon que han de ser repartidos desigualmente por toda la geografía española, un acuerdo que afecta muy directamente a Balears. El decreto gubernamental para modificar la ley de extranjería es otro «parche sobre la marcha», según el mismo Page que no descarta el recurso judicial, opción que también anuncia que va a seguir el Govern de Marga Prohens. La saturación de los servicios de acogida de las Islas convierte en materialmente imposible hacerse cargo de los 59 menores en principio adjudicados a la Comunidad, que «debería ser de reparto y no de acogida» en palabras de la consellera Catalina Cirer. Con la asignación de esos menores a Balears, el Gobierno niega por la vía de los hechos la existencia de una ruta argelina que no va a dejar de ser transitada por más embarcaciones de inmigrantes africanos y pone en evidencia su incapacidad para involucrar a la comunidad europea en el aporte de recursos para hacer frente a la avalancha, soslayando el papel de Balears como frontera europea mediterránea.

El acuerdo racista y xenófobo (los calificativos son de la extrema izquierda aliada del sanchismo) de Pedro Sánchez con Puigdemont muestra alguna concomitancia con el trato presupuestario entre Mazón y Vox en Valencia. El PP hace suya la cruel política de la extrema derecha en relación a la inmigración –expulsión de los inmigrantes y devolución inmediata de los menores a sus países de origen «para que estén con sus padres»– a cambio de una pizca de oxígeno a un presidente de la Generalitat abrasado por su incompetencia y que debería haber dejado de encanallar la política desde el día siguiente al desastre de la dana. Sánchez compra tiempo en La Moncloa y Mazón presupuestos para sostenerse en el cargo. A la delegación balear de Vox, siempre obediente con las órdenes del jefe nacional Abascal, le ha faltado tiempo para indicar al PP que ese es el camino, con el agravante de añadir a las exigencias sobre política inmigratoria y a la negación del cambio climático la fobia a la lengua y la cultura de Balears. A la vista de la necesidad de Marga Prohens de alianzas parlamentarias que le proporcionen algo de estabilidad –poder aprobar los presupuestos aportaría grandes dosis de sosiego–, es enormemente elevado el riesgo de ceder a la tentación de hacerse un Mazón. Mejor cualquier otro camino.