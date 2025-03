Desataré el infierno», la frase favorita de Trump a poco que le lleven la contraria. Y le sirve igual para un cosido que para un bordado. Actúa como un matón de patio de colegio que se cree ungido por la gracia de Júpiter Tonante, un matoncillo que si se le antoja el bocata del que tiene al lado, cree que solo tiene que cogerlo (Canadá, Panamá, Groenlandia), que quiere cobrar entrada por entrar en clase (los aranceles, la participación en la OTAN), que echa a quien no le gusta (su radical e ilegal política migratoria) y que se mete con quien le da la real gana porque para eso es el primo de Zumosol. Y si no, que se lo pregunten a los más de 500 palestinos muertos en los últimos días, con cuya sangre pretende regar la floresta de su más que delirante resort mediterráneo. Pero algo bueno tiene Trump. Puede que quiera desatar el infierno (hace apenas una semana que bombardeó Yemen con los ojos puestos en un Irán aliado de Putin), pero lo que realmente está desatando es un antiamericanismo global (mejor decir antiyanquismo) como no se veía desde los tiempos de la Guerra Fría. Cada vez hay más países en los que se boicotea la compra de productos de EEUU, por no hablar de que por primera vez en muchos años se plantee lo de salir de la OTAN y sacar las bases americanas de nuestro territorio. Por de pronto, el infierno ya lo tiene en casa: sus coleguitas milmillonarios han perdido unos 200.000 millones de euros desde su llegada a la Casa Blanca. Y en China se estarán descojonando.