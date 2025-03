Sembla que la guerra sigui allò més habitual que fa l’ésser humà. Com si la guerra fos inevitable a la condició humana. Si fos així seria la injustícia divina més gran contra les dones i els homes que habitem el nostre planeta. Un planeta tan meravellós i exuberant com la Terra. No, no puc creure que sigui aquest el nostre destí a la vida. Israel, amb un Netanyahu carregat d’odi contra els palestins, no deixa de bombardejar la Franja de Gaza i el territoris perifèrics incomplint qualsevol treva pactada entre les dues parts. Aquest dimoni sense entranyes no té capacitat per controlar el seu odi i la seva bogeria congènita i adquirida. Per això fa la guerra perpètua contra el poble veí. És mal d’entendre, i encara més mal d’acceptar. Qui fa la guerra contra el meu veí la fa també contra mi. Lao Tsé, que en sabia molt més que jo i que molts de nosaltres, deia que escriure era l’art d’evitar la guerra.

Marc Aureli, el savi governant i emperador de Roma, que va deixar pàgines glorioses escrites pel futur de la humanitat, ara s’arrabassaria el cabells veient les accions d’aquest vil criminal. «Quina gran dissort és fer la guerra!», va deixar escrit Marc Aureli. Netanyahu s’alimenta d’armament de guerra i de cadàvers palestins. Com pot actuar impunement davant la societat internacional amb tanta arrogància i pocavergonya? El món està ben perdut amb governants com ell i com Trump i com Putin. La guerra s’hauria de prohibir. De què serveixen les Nacions Unides si no és per generar la pau entre els homes? La guerra és la pitjor epidèmia que pateix la humanitat perquè tots els homes som guerrers per naixement. Aquesta és la calamitat més gran.

És cert que, ara mateix, entre molts altres, Putin, Netanyahu i Trump semblen els pitjors criminals de la història, però jo em miro al mirall i em pregunto: «I tu, què?» Només es fa la guerra quan som incapaços de fer la pau, deia un gran savi oriental. Els veritables filòsofs, tant orientals com occidentals, com Lao Tsé o Marc Aureli, sempre s’han fet la guerra a ells mateixos. Cansat de guerrejar amb els altres, dono per acabat aquest article.