Ruta de Dones Pioneres

L’Ajuntament d’Algaida -des de la Comissió d’Igualtat- està fent una aposta valenta per donar visibilitat al protagonisme de les dones. Un paper que històricament se les ha negat. El projecte té com a finalitat recuperar històries de dones que han tingut un pes en la història recent. No és treballa només des del plànols de les idees o de les quimeres més o menys utòpiques, sinó des de la quotidianitat i, per tant, de la fragilitat de la condició humana. No es parla exclusivament de dones il·lustres, extraordinàries, conegudes i reconegudes, sinó de dones que se significaren com a trencadores, sense ser necessàriament transgressores ni revolucionàries.

La dona del passat era essencialment pràctica, perquè sabia que no tenia lloc en els espais on es prenien les grans decisions ni formava part de l’imaginari social públic. Els nuclis urbans de Randa, Pina i Algaida no tenen a penes carrers en nom de dona quan qui més transita i ocupa el carrer són dones que durant les vint-i-quatre hores enforteixen el gruix del teixit social. L’aposta municipal té un component essencialment pedagògic. Per començar es tracta de posar en valor dones normals, que fins fa poc transitaven pels carrers amb naturalitat, dones que han construït la modernitat des del dia a dia, transformant silenciosament o fent poc renou. Dones que han estat fonamentals en la construcció de la ciutadania tal i com l’entenem avui, amb el llistó de l’exigència alt. Dones, en definitiva, que s’han significat per aixecar el poble, tot construint sense enderrocar ni fer malbé res. D’aquestes ben aviat es constata que n’hi ha moltes més del que es pensa, algunes de les quals han estat dones avançades, precursores i innovadores, en la mesura que han introduït quelcom de nou.

Quan hom s’aproxima a aquestes figures corrents o anònimes ràpidament hi constata uns graus de fortalesa i de coherència que val la pena prendre en consideració. Han estat i són peces que la comunitat necessita mantenir vives, perquè han estat ciutadanes socialment potents, símbols de lluita i de fortalesa, reconegudes i preuades en el seu àmbit professional. Les dotze primeres dones que apareixen en la Ruta de Dones Pioneres seran la locomotora que, a més de donar tracció al tren, esdevindran exemples i reclams per anar recuperant figures semblants, altres dones que, sense cercar protagonisme, obriren finestres i portes al futur. Avui, aquestes dones, ja són un signe de diversitat, pluralitat i modernitat, un univers fet de galàxies que conviden a aprendre a mirar i interpretar això que vulgarment s’anomena cel o espai immens on es mouen els astres.