Lo que hoy es blanco, mañana será negro o al revés

Cada día está más claro que en términos políticos no hay una verdad sino todas aquellas que convienen a los actores. «La ley 7/2024 es una amnistía que causa profunda preocupación por sus graves implicaciones. Es una vulneración de principios básicos del derecho, una vulneración del principio de igualdad ciudadana. Se percibe como una recompensa a quienes han incumplido la normativa en detrimento de aquellos que han cumplido la ley. Cuanto peor lo has hecho, más vas a ganar. Esta ley tiene visos de inconstitucionalidad».

¿Estamos leyendo una crítica del PP y de otros grupos a la ley de amnistía para Catalunya? Pareciera, pero no. Los que así se manifiestan son portavoces del PSOE, de Més per Mallorca, de Podemos y de otras entidades contra una supuesta ley de amnistía urbanística del Govern balear.

No voy a calificar la ley que no conozco, pero se trata de los mismos grupos que han respaldado la amnistía política en Catalunya para los que cometieron delitos gravísimos como la sedición, la amnistía para quienes peor se portaron y para quien sigue de prófugo de la justicia en el extranjero agitando el fantasma de los siete votos cuando hace falta. La gente debería ser consecuente.

La actual vicepresidenta del gobierno español, María Jesús Montero decía en 2018 cuando era consejera del gobierno autónomo de Andalucía: «El señor Montoro (entonces ministro de Hacienda del PP) no puede pretender que vía reestructuración de deuda o condonación se pueda sustituir el debate sobre financiación, no vamos a compartir nada por mucho que se beneficiase Andalucía de una propuesta que se hiciese».

El pasado 24 de febrero la misma persona, ahora vicepresidenta del gobierno y, muy importante, candidata del PSOE, a las elecciones en Andalucía decía: «Andalucía sale claramente beneficiada con la propuesta de condonación, no se entendería que el gobierno de Moreno Bonilla renunciase a un ahorro claro de intereses y se opusiera a una condonación histórica». Por cierto, es intolerable que quien está sentada sobre la caja general de la recaudación se ponga a favorecer en el reparto a la Comunidad Autónoma que aspira a presidir. No es de recibo.

Como señaló recientemente Héctor Barbotta en el diario SUR, «la Comunidad Andaluza no tiene a la deuda pública entre sus principales problemas. En este sentido, la propuesta del Ministerio de Hacienda no cambiaría su situación ni a corto ni a medio plazo en cuanto a disponibilidad de recursos».

¿Recuerdan aquella famosa frase de Den Xiao Ping? «Gato negro, gato blanco, poco importa si caza ratones». Mientras me sirva para seguir en el gobierno hoy lo pintaré todo de blanco, pero si es preciso, mañana lo pintaré todo de negro. ¿Qué más da?