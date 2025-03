En defensa de las ‘fake news’

El periodismo ha sido manipulador. Y lo seguirá siendo mientras exista. Yo diría que es la naturaleza de la comunicación. Y de las relaciones humanas. Las redes sociales, su supuesto reemplazo, aún son más sectarias. No conservan siquiera el recuerdo de lo que es objetividad. Pura persuasión, engaño, mentira. Encima, con algunas verdades mechadas en medio, utilizables como gancho cuando conviene.

Ante esto, surge un clamor intervencionista. Los que sí son objetivos han de intervenir, porque ellos sí saben qué es verdad y qué no lo es. Menos mal que aún queda gente sensata que nos quiere proteger. Por ejemplo, Elon Musk, que acabó con los engaños en Twitter; o Donald Trump, que ha abierto las puertas de la Casa Blanca para todos y no sólo para los periodistas que ya se sabe que son de izquierdas. O Pedro Sánchez, que está elaborando una ley para terminar con la fachosfera que nos ahoga en noticias falsas. Menos mal que hay quien nos quiere el bien.

Sin embargo, yo dejaría a los manipuladores en paz. Tanto a los que cuentan una verdad que me incomoda como a los otros, que dicen la verdad verdadera. Que sigan así. Que nos engañen, si quieren. Que mientan, si les parece. Que digan la verdad, si se les escapa. Yo no soy partidario ni de prohibir, ni de limitar. Nada de restricciones. Porque tal vez algo de lo que dicen sea verdad. Si no hoy, mañana. En un siglo. Las verdades de hace trescientos años hoy las aborrecemos. Igual nos pasa lo mismo a nosotros de aquí a un tiempo. Por eso, nada de limitar el derecho a mentir. En buena medida porque aceptar el papel de alguien como policía de las ideas significa pensar que justamente ese no nos va a engañar, lo cual es imposible.

Yo no creo que haya que luchar contra las fake news. No, no hay que hacer nada, porque el mundo es así. Es la naturaleza de las cosas. Siempre nos han mentido; siempre ha llamado a la puerta un vendedor que nos oculta información y nos dice lo que nos suena bien. Siempre hemos convivido con fantasiosos. Y con fanáticos. Y con fantasmas.

Yo soy mucho más optimista respecto del ser humano: creo que los ciudadanos somos suficientemente poderosos para reírnos de los intentos de manipulación y de engaño, si tenemos un poco de formación, si conservamos el sentido común, si dudamos de lo que nos dicen, si buscamos la verdad por nosotros mismos. Si somos críticos. Lo grave, lo que nos puede convertir en idiotas es que nunca nos quieran engañar, que alguien se ponga a protegernos, que nos hagan vivir en un mundo falso depurado de mentiras y medias verdades. Nunca un niño sobreprotegido aprende cómo es la vida: convivir con la dificultad lo fortalece, le enseña. El cuerpo mejor preparado para la enfermedad no es el más medicado sino el que, en contacto con el entorno real, ha desarrollado su protección natural. La gente más resistente es la que lo ha pasado mal, la que ha aprendido a fuerza de golpes. No es que tengamos que agradecer a los periodistas que hayan intentado manipularnos toda la vida, pero casi; sin pretenderlo nos han empujado a ser críticos. A descubrir la mentira.

La vida es caminar por una pasarela rodeada de vendedores: unos quieren nuestra atención, otros nuestra adhesión, todos nuestro dinero. Nos necesitan, nos buscan, nos compran. Para lo cual hacen todo lo imaginable para persuadirnos. Hay escuelas que forman a los persuasores. Desde los vendedores de tupperware a los agentes de seguros o los chicos del Círculo de Lectores que solían presentarse en casa impecablemente vestidos y escondidos detrás de una sonrisa irresistible; desde las iglesias a los partidos políticos, desde el periodismo a las televisiones, del cine a Internet. Por tierra, mar y aire quieren seducirnos.

El secreto no es acabar con ellos sino tener criterio propio. Tal vez una idea, un producto, un libro, un seguro o una historia de esas que nos ofrecen resulte de verdad interesante. O no. La única condición es que seamos nosotros quienes elijamos, quienes tomemos la decisión. Sólo cuando tengamos una sociedad formada, madura, con criterio, podremos avanzar. El ministerio contra las fake news, por supuesto, será otro engaño: irá contra lo que a ellos no les conviene, pero no contra de lo que no nos va bien a nosotros.

Yo creo que en la capacidad del ser humano inteligente para tomar sus propias decisiones. Por algo, tras cuarenta años de manipulación mediática fascista España votó democracia; por eso hoy en Cuba no queda nadie que sea comunista; por eso controlar IB3, TVE o incluso la televisión gallega es un tema irrelevante, por mucho que sus responsables sueñen con crear seguidores fieles de por vida.