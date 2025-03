Una de las grandes quejas que se escuchan en ciertos ámbitos es que en España ningún escolar recibe en el sistema educativo la formación básica en materia financiera. Eso provoca que a la mayoría de la población cualquier término económico le resulte abstracto e incomprensible y, por tanto, la información financiera sea escasísima en los medios de comunicación. ¿Resultado? Nos engañan por todos lados. Es cierto que hablar de números quizá no sea tan jugoso como enredarse en los chismorreos de los famosos, pero esto nos afecta directamente a la línea de flotación de nuestra vida y lo otro no. Llevamos meses escuchando que Donald Trump es un loco dispuesto a reventar el planeta y todas sus decisiones se analizan como las de un pirado peligroso. Lo que no nos cuentan es que ese hombre está sentado sobre una bomba de relojería, que es la inconmensurable deuda pública de su país. Ahora mismo paga un billón de dólares al año solo en intereses de esa deuda, más que su fabuloso presupuesto de defensa. A eso se añade que el gasto público está tan desbocado que necesita obtener en bonos dos mil billones todos los años. ¡Una locura! En España tampoco nos lucimos, el pago de los intereses de la deuda es ya el tercer gasto de los Presupuestos Generales del Estado, por detrás de las pensiones y de las transferencias a las autonomías. Pero la prensa prefiere hablarnos de que el malvado Trump y su diabólico secuaz, Elon Musk, han cercenado la ayuda que su país lleva décadas ejerciendo en los países pobres. El cierre de una clínica en India dedicada a realizar operaciones de cambio de sexo, por ejemplo, se debe a ese kaput del grifo ‘humanitario’. Como ese, millones de casos en todo el planeta.