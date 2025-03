Prohibir pantallas

No soy sospechoso de alabar a Isabel Díaz Ayuso. La comunity manager de perros reconvertida en presidenta por la gracia de las urnas y azote de España y de su propio partido –si ella y Emiliano García Page, presidente de Castilla-la Mancha, fuesen a First Dates saldría la pareja más peligrosa para la democracia española– no es santo de mi devoción. Pero esta vez ha demostrado mucho más sentido común, coraje, valentía y ganas de poner soluciones al desastre: la comunidad de Madrid ha prohibido las pantallas en los centros públicos durante toda la Primaria. Hace tiempo que los pediatras, pedagogos y expertos reclaman esta medida que nadie se atreve a aplicar. Ayuso sí. La presidenta está preocupada por la pésima caligrafía, ortografía y comprensión lectora y pone soluciones. Ah, y los profes tampoco podrán mandar deberes digitales. Por fin, llega la cordura de quien menos lo sospechábamos.