Llevo unos días mordiéndome la lengua y sé que debería contar hasta 59 antes de hablar; y antes de escribir, claro. Me muerdo la lengua y sé que tengo que contar hasta 59. Pero de qué hablamos cuando hablamos de 59 y qué contamos cuando contamos 59. ¿Qué son 59?, ¿el número de diputados y diputadas que forman el Parlament balear?, ¿los 59 portales de edificios ante los que paso cada día camino de alguna parte?, ¿son 59 el número de coches que esperan a que el semáforo de ponga en verde para avanzar?, ¿qué contamos cuando contamos 59? No dejo de pensar en esa cifra. Vale, sí: son personas. Quisiera ponerles cara y ojos a esas 59 personas migrantes que tendría que acoger la Administración autonómica y que van de boca en boca. He escrito personas migrantes pero podría haber precisado más: personas migrantes menores. Quisiera ponerles cara y ojos aunque sé que es algo que impide la ley de protección de datos. Así podría conocer sus historias. Igual se lo pensaron 59 veces antes de salir huyendo de su país. O quizá no lo pensaron más de 59 segundos. O igual se han quedado sin familias y saben de quienes se ahogaron en el mar antes. 59, qué poco y que mucho a la vez. 59. Que no pueden ser acogidos por el Gobierno de aquí, que no tiene medios, que no cabe nadie más en esta comunidad de los millones de turistas. Tengo que contar hasta 59 antes de decir lo primero que se me ocurra. No es mucho, no si se compara con otros millones de visitantes. Igual por eso no hay mesa de sostenibilidad. Reparto, se habla de reparto. Leo otros números, otras condiciones, que si se cumplen o no según qué variables, (un algoritmo, vamos) y que por eso ‘salen’ 59 que ‘tocan’ a Baleares. ‘Tocan’ Como si fuera «el Gordo’ de la Lotería. Tengo que pedir perdón a 59 personas que no conozco por la miseria de estos días que debían ser de primavera.