Notes esparses sobre Barrado

Remoc papers vells i em criden l’atenció uns folis amb notes biogràfiques de Francisco Barrado Zorrilla (1893-1964), un dels personatges més sinistres del feixisme a Mallorca. Reconec la meva lletra, gairebé inintel·ligible. Barrado va morir a Barcelona, on residia. Concretament al carrer de Septimània, prop de Lesseps. Em dic: cas de viure alguns anys més, m’hauria donat l’oportunitat de tocar a la seva porta i potser hauria acceptat que parléssim d’aquells mesos de 1936, quan Mallorca va vestir-se de dol. Altres del seu mateix perfil consentiren de bon grat, a parlar-ne. No per descarregar la consciència, res d’això. Més aviat acceptaven la conversa com un repte, convençuts que en sortiríem ben parats. Tots tenien quelcom en comú i alhora fascinant, i era l’aparença de gent normal que sabien transmetre. Fet i fet, ho devien ésser, normals, perquè acabada la guerra no se’n va sentir parlar més d’ells. Les notes que he recuperat de Barrado (m’apresso a dir que sense cap valor historiogràfic), són demostratives de l’interès que em movia per saber qui era i a quina caverna hivernava. Barrado va deixar-hi, a Mallorca, petjades de sang inesborrables. Havia estat designat cap superior de policia el mes de setembre del trenta-sis i, a la primavera següent, ja l’havien cessat amb l’excusa d’atorgar-li un càrrec tan confús com és el de Delegat d’Investigació i Vigilància de Falange. Tanmateix, abans d’esclatar l’estiu, per Sant Joan, va ésser novament substituït. Probablement els comandaments militars, feta la feina bruta, volien desfer-se’n. Torres Bestard va ésser rellevat al mateix temps del govern civil. I ambdós foren cridats per Franco a Salamanca. A Torres el nomenaren Delegat Nacional d’Organitzacions Juvenils i, a Barrado, l’enviaren a Tenerife a fer-se càrrec d’una Falange desunida i, sobretot, menyspreada pels sectors més populars. Ara, Barrado, canviava de paper. De personatge sinistre a home bo. «La Falange es cristiana, generosa y comprensiva», és una de les seves frases publicades en el diari Amanecer. Tanmateix, no se’n va sortir: «Cuando voy por la calle y veo a tanta juventud tinerfeña que no viste ningún uniforme (···) pienso que esto es la consecuencia de no haber vivido, como yo la he vivido, la barbarie roja». No cal dir que mentia descaradament. La barbàrie anava amb ell. Era espia, militar, policia a estones...? L’any 1928 figurava com a sometent en el mateix Tenerife (vegeu: Somatenes armados de Canarias, butlletí 36), l’any següent treballava d’auxiliar d’Intendència Militar a Saragossa i, l’any 1933, ja estava destinat a Palma, com a auxiliar de segona. Res de l’altre món. La seva carrera va prendre volada des de la sòrdida comissaria de la plaça de Santa Magdalena, que va ésser, per a molts de republicans, un anar-se’n al canyet. A les necrològiques va rebre el tractament de ilustre señor don (quasi res!), i va baixar a la sepultura carregat de medalles. Després d’enviudar va casar-se amb una mallorquina, Magdalena Palmer Palmer. L’any 1943 va rebre la medalla de Palma, com tants d’altres que acudiren a Capitania disposats a aixecar-li la camisa a la República, aquell 19 de juliol. Ara que el president Sánchez fa festes grosses i encén alimares per a celebrar el cinquantenari de la mort de Franco, seria el moment de recuperar-les una per una. Se’n concediren un fotimer.