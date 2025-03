Las ‘creaturas’ de San Francisco de Asís cumplen 800 años

Este año se celebran los 800 años en que San Francisco de Asís presentó su famosa obra conocida como Cántico de las creaturas.

Se trata de un himno de gran espiritualidad, interpretativo de los grandes valores de la naturaleza que Dios ha puesto al servicio de la humanidad y en el que se pueden observar algunos aspectos de una filosofía que nos acerca a la bondad, y a un humanismo que nos convoca a una convivencia y amor fraterno con el ambiente natural que nos rodea.

Al hablar de Francisco de Asís hay que tener en cuenta que fue una de estas personas que tuvo el privilegio de recibir el beso de Dios. Elegido para dar a conocer un destello de amor y admiración al mundo creado.

Francisco fue un hombre de juventud ambiciosa y destino afortunado, diría yo que privilegiado, me atrevo a decir un capricho de Dios al que se le dio poder para entender los secretos dones de esta creación humanística e inteligente de la sabiduría de Dios y al que se le concedió el don de saber comunicar a un mundo ignorante el mensaje sabio de los seres que nos rodean.

La juventud de Francisco fue algo mundana. Tras participar en una batalla entre Asís y Perugia estuvo encarcelado un año. Prisionero, padeció una grave enfermedad durante la cual decidió cambiar su forma de vida.

Renunció, en público, a todos sus bienes y se entregó a un tipo de vida mendicante a la que pronto se le unieron varios amigos dando así principio a lo que sería una orden religiosa. Unas ideas tenía firmes: «Recuerda que cuando abandones esta tierra no podrás llevarte contigo nada de lo que has recibido, solo lo que has dado». «Somos buenos predicadores, cuando ponemos en práctica lo que decimos».

El Cántico a las creaturas fue escrito por Francisco un año antes de morir. Estas creaturas que nos describe en su cántico, son el escondite desde el cual el Creador se asoma al mundo y convive con nosotros a través de lo creado. Lo tenemos a nuestro lado, pero permanecemos silenciosos porque nuestros oídos están flatos de sensibilidad y conductas poco humanísticas por nuestra falta de reconciliación con el Creador.

Estamos rodeados de egocentrismos racionales que condicionan nuestros sentidos y sentimientos humanos, cansados con frecuencia de caminar por un mundo estéril de belleza que no sabemos interpretar, e ignoramos, por un exceso materialista en nuestros sentidos y sentimientos.

Decía Francisco, «nada mejor para aliviar el odio que una buena dosis de felicidad y compañía»

En mayo de 2015 el papa Francisco, basándose en el ‘Cántico’ de San Francisco, publicó una casta encíclica con el título Laudato si (Alabado seas). En ella nos recuerda que Dios exige un respeto a su obra creativa.

Expongo de modo muy resumido los diferentes aspectos que nos propone la carta:

– Cuidar y evitar contaminación.

– No provocar cambios climáticos

– Justificar los atentados humanos en la naturaleza teniendo en cuenta que la creación es un don.

– Acuerdos internacionales para proteger la naturaleza.

Años más tarde, el 4 de octubre de 2023, en la exhortación apostólica Laudate Deum (Alaben a Dios), Francisco ampliaba el cuidado de esta naturaleza que se nos ha ofrecido, como medio habitable.

El papa Juan Pablo II le nombró patrono de los ecologistas.

Francisco de Así está considerado como poeta, escritor, misionero y fundador en 1209, de la Primera Orden Franciscana, de las Monjas Clarisas y en 1221 de la Tercera Orden Laica (TOR).