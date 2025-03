Resistencia

Empiezo a pensar que es poco sano tener que conocerlo todo y tomar partido ante tanta información –querida o no– que se comparte y nos llega. No quiero ni pretendo hablar de la carta, ni tampoco del ruido de unos pocos que se erigen como la voz del pueblo. Me sorprende dicha pretensión y aspiración que se aleja de los que callan por no atizar la controversia ni tampoco la conflictividad; unos tienen que gritar y otros callar, la democracia es un equilibrio que ahora se ha visto alterada por la prostitución del interés general que, por desgracia, no es otro que el partidista. La política prepotente es incapaz de resolver los problemas importantes, algunos muy callados frente a otros como el de la vivienda que terminan por monopolizar la atención. Y mientras estos problemas cercanos y locales nos enfrentan y confunden conviene recordar el contexto de un mundo inmerso en una neurosis absurda. No es culpa de unos pocos dirigentes cuando todos estamos participando del hundimiento moral, intelectual y psicológico de la sociedad occidental tan triunfante en la búsqueda del bienestar y tan menguante en lo espiritual que, además, está desapareciendo de las escuelas. Los debates sobre nuestro futuro se dirimen desde el cortoplacismo y la manipulación de aquellos partidos que han exterminado el deseado centro real para dar cancha a los extremismos que les sustentan y justifican. El problema turístico no es tal cuando lo poblacional está generando una depredación de la calidad de vida que, ciertamente, está sufriendo retrocesos considerables. Debemos reconocer que la opulencia nos ahoga empezando por ese paisaje todavía privilegiado y que sin duda nos influye, nos condiciona, nos moldea. La sensación de su pérdida nos genera una congoja enorme y la última batalla ha sido la inesperada venta de Santa Cirga en Manacor por la familia March. Imaginen cómo puede la clase media balear resistir y no vender su patrimonio o lo qué pensaría doña Carmen Delgado –que ejerció un matriarcado influyente, efectivo y discreto– ante la dejación de un patrimonio que ella conocía detalladamente y mandaba conservar. Nadie está articulando medidas que permitan no vender el patrimonio a manos mucho más ricas que nosotros porque, al final, el dinero es lo que cuenta. Faltan bonificaciones fiscales a aquellos bienes que llevan décadas o generaciones en manos de la familia y que a lo primero que se enfrenta es a una presión fiscal in crescendo e ilimitable. Porque al final si no hay turismo no habrá gasto público y los que actualmente lo sufragan exigen que también se les tenga en cuenta frente al aluvión de nuevos compromisos que están asumiendo los poderes públicos. Hemos conseguido un notorio bienestar que también es muy frágil o sin sentido si nosotros nos sentimos vulnerables o desplazados. No obstante, todo ello exige un riguroso examen de lo que somos y lo que queremos ser. El debate ocurre en unas islas que son objeto de deseo a nivel mundial, aunque no entendamos nuestro privilegio ni el sacrificio que implica.