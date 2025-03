Encara hi som a temps

Hem fet, millor que celebrat, cinc anys de l’inici de la pandèmia i els mitjans n’han reviscolat, majoritàriament, els aspectes més anecdòtics: els (megamerescuts) aplaudiments als sanitaris, les musiquetes dels Stay Homas, els cans passejats fins a l’extenuació, la irrupció de la teleescola, el telecomerç i el teletreball i els efectes que n’arrossegam, les banalitats i els perills negacionistes, els aspectes legals del confinament, la cantarella dels primers casos, les primeres vacunes, les primeres llums al final del tunel. I els que hi van quedar retratats, com ara Trump explicant el 26 de febrer del 2020 i des de la més profunda ignorància que el virus «desapareixeria com un miracle» i recomanant el tractament amb cloroquina, que alguns seus seguidors adoptaren, i amb èxit, perquè aconseguiren acabar amb la malaltia (i amb la seva vida, al mateix temps).

Però se n’han vist, al costat o en paral·lel, poques estadístiques i conclusions. ¿No és un bon moment per divulgar quins foren els països amb millors i pitjors estratègies d’afrontament de la pandèmia, quins assoliren millors i pitjors resultats en termes absoluts i relatius, i quines variables ho expliquen, des de la solidesa de llurs sistemes sanitaris fins la participació en el disseny, la fabricació i l’ús de les vacunes? No és fàcil trobar ni interpretar les estadístiques, entre altres motius perquè els criteris adoptats són diferents (per exemple Bèlgica i Alemanya comptabilitzaren inclús els casos sospitosos, i les xifres globals aparenten ser més greus), malgrat són l’únic camí per resoldre per què Texas i Califòrnia tingueren més de 600.000 casos confirmats, per què Amèrica fou el continent més afectat i Àfrica i Oceania els manco, per què els EEUU, Brasil, l’Índia, Rússia i Mèxic lideren els rècords absoluts de morts i Perú, Bulgària, Macedònia del Nord, Bòsnia i Hercegovina i Hongria els relatius (ben segur darrere els estats opacs: Nicaragua, Corea del Nord, Turkmenistan...). Per què hi ha altes diferències entre països prou similars sociodemogràficament? Llevat de l’èxit de les vacunes, quins factors expliquen aquestes xifres, que són la llavor de totes les explicacions? Vinga, que encara hi som a temps...