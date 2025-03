The Deal. II. Un plan de paz

En mi artículo previo decía que esta cinta (Orsi Nagypál, 2022) habla de acuerdos de vida y muerte. Al ser preguntada Ursula von der Leyen si alguno de sus siete hijos estaba en el ejército, rió y dijo que «no, por supuesto que no». Kaja Kallas, responsable de Exteriores de la UE, afirmó que debemos vencer a Rusia en Ucrania, porque si Europa –que no tiene ejército– no es capaz de vencer a Rusia en Ucrania, ¿cómo va a poder vencer a China (segunda potencia militar del mundo)? Sobran comentarios. ¿Debe la UE arriesgar su política social –lo que se confirma al asegurar los políticos que no se va a tocar el estado de bienestar– «armándose hasta los dientes» y dando cientos de miles de millones a los EEUU (el 64 % de las compras de armas de países europeos de la OTAN) como agradecimiento por los aranceles y por su trato a Europa? La UE más Reino Unido destinaron a defensa unos 400.000 millones de euros. Rusia dedicó 110.000 millones (2024). Lo que falta es unión, no dinero. Además, la paz solo para Ucrania no resuelve el conflicto del permanente choque oeste-este. Hay que ir a la causa y fijar las respectivas áreas de influencia. De Gaulle propuso un pacto comercial desde Lisboa a los Urales, y en parecidos términos se expresó Putin (Berlín, discurso del 25/11/2010) e iniciativa Lisboa-Vladivostok (2011). Un acuerdo Rusia-UE (sin pretender cambios políticos) devolvería protagonismo a Europa y alejaría el peligro, ya señalado por Kissinger, de acercar Rusia a China. Pero, como señaló la embajadora de Alemania en España Margarete Gosse en el Cercle d’Economia, los intereses de la industria bélica no coinciden con los de la sociedad. Además, ¿cómo respaldar ese acuerdo, dados los fracasos anteriores? Siglos atrás, el rey entregaba a su hijo al enemigo en prenda del tratado. Un ejército europeo unido y un pacto comercial con una garantía eficaz, salvaría el estado de bienestar y daría estabilidad a Europa.