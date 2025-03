En el mar Egeo existe una península conocida como Monte Athos, que pertenece a Grecia pero que, en realidad, es una república independiente. Aglutina a una veintena de monasterios ortodoxos donde viven unos 2.000 varones y en aquel territorio, de unas 33.000 hectáreas, se dan dos circunstancias como mínimo curiosas: las mujeres no pueden entrar y los catalanes durante siete siglos también han tenido vetado el acceso, después de que mercenarios de la Corona de Aragón arrasaran el lugar en el siglo XIV. Lo de la prohibición de la entrada a las señoras, que parece de película de Pajares y Esteso, es para que los monjes no caigan en la tentación, aunque intuimos que debían encontrar algún consuelo entre ellos, en aquellas frías y griegas noches de invierno. De hecho, una chica de 18 años llamada Aliki Diplearakos, que fue Miss Europa en 1930, confirmó ese año aquellos temores. Se disfrazó de hombre y, junto a una amiga, llegaron en barco a Monte Athos. Nada más desembarcar, un monje se acercó ávido a coquetear con ellas. Aunque pensaba que era con ellos. Cuando descubrió el engaño casi salta de lo alto de un peñasco. La segunda peculiaridad de aquel territorio anclado en el Medievo, la del veto histórico a los catalanes, se solventó en 2005, cuando la Generalitat, con buen criterio, sopesó que 700 años de castigo divino ya eran suficientes. Los monjes, en cambio, se hacían los remolones. Así que el president Pasqual Maragall, que era un buen estratega, donó casualmente 240.000 euros para reconstruir un monasterio del monte y, de repente, se obró el milagro: ya no había veto.