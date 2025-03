Una de las molestias engorrosas que existen en esta vida es la de tener que estar constantemente certificándolo todo. El papeleo que exige la menor operación es tanto que a veces incluso se te llega a olvidar para qué lo necesitabas. Hoy tenemos que certificarlo todo, ya sea presencial o digitalmente. Y esta es otra. Se supone que el mundo digital -que lo incluye todo- debería facilitarnos los asuntos de burocracia, pero a personas tan ineptas como yo (quiero suponer que las hay) nos lo complica infinitamente. Y cuando ya me encuentro totalmente perdida y a un segundo de una pataleta infantil, acabo por presentarme en la oficina que sea para que me arreglen el asunto. Pero, por si no bastara la complicación, cuando llegas a la ventanilla correspondiente, te preguntan: ¿tiene usted cita previa? Aquí es cuando ya quisiera desaparecer y volar a otro planeta que no facilitara tanto la vida administrativa. Que las cosas funcionaran como antes, con papel y lápiz y una persona explicándome las cosas amablemente. Que fueran así de difíciles. Porque los que ya tenemos una edad éramos capaces del más difícil todavía. Que nos faciliten las cosas nos parece una gilipollez, la verdad. Y si hoy estoy hablando de esto es porque, de un tiempo a esta parte y a causa de un amontonamiento de fallecimientos de seres queridos, no hago otra cosa que presentar certificados aquí y allí todo el santo día. En este caso, el certificado más importante -y que te sirve para conseguir otros tantos- es el certificado de defunción, imprescindible para los trámites funerarios y otra buena cantidad de operaciones. Así pues, tal vez lo que más recordaré de estos tres últimos años sea la cantidad de certificados que, entre llanto y llanto, he tenido que acumular para seguir viviendo. Con o sin cita previa.