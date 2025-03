Aunque normalmente carezco de ánimo conmemorativo y no soy aficionado a los aniversarios, la semana pasada no tuve más remedio que enterarme del quinto aniversario del confinamiento por el covid, cuando entró en vigor el estado de alarma decretado por el Gobierno y mucha gente se compró un perro para poder sacarlo a pasear. Y no tuve más remedio, como supongo que tampoco ustedes, porque como sucede aquí con cualquier motivo, se montó una gresca madrileña que aún colea (algunas pandemias no acaban nunca), y mientras la ultraderecha recordaba que aquel estado de alarma de un Gobierno tiránico fue declarado inconstitucional, asistimos pasmados al debate de quiénes fueron más culpables y de qué. Bonita manera de recordar el quinto aniversario, y eso que durante lo peor de la pandemia todos repetían que de esta íbamos a salir mejores, más cívicos y preparados. Tan cívicos que cinco años después, en plena reyerta por las calamidades y fallecidos de la dana en Valencia, irrumpieron para mayor escándalo los 7.291 muertos de las residencias madrileñas por los llamados ‘Protocolos de la vergüenza’ del Gobierno de Ayuso. Que según ella sólo fueron 4.100, o quizá 4.143, o como mucho 4.816. El resto, una vileza de Sánchez por el odio que profesa a la comunidad de Madrid. Y en esas estamos todavía, porque aquí de las catástrofes naturales, sean virus o diluvios, se aprovecha hasta el último difunto. Y seguro que lo volveremos a hacer cuando se celebre el quinto aniversario de las riadas, y aún no sepamos qué hacía el señor Mazón, y si la culpa fue de los unos, de los otros o acaso de la pluviometría. Es nuestra forma de conmemorar. Mi opinión no cuenta, porque a mí el confinamiento me gustó tanto que todavía estoy confinado, y si no me he muerto, seguiré estándolo el décimo aniversario. Menuda gresca montarán. Y todo esto mientras en Europa sólo de habla de drones, tanques, misiles y paraguas nuclear. De la guerra que vendrá, para la que hay que rearmarse bien rearmados. Pero esta euforia armamentística nos coge conmemorando antiguas batallas y discutiendo cifras de fallecidos, porque en cuestión de calamidades, naturales o artificiales, nosotros siempre vamos a la nuestra, por libre. En fin, que ya estamos en el quinto aniversario. A ver si esta juerga acaba pronto.