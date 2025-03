La pinza de PSOE y Vox que traiciona la voluntad de las urnas

Esta semana, el tablero político balear ha dado un vuelco de 180 grados. Los ciudadanos de nuestras islas han asistido incrédulos a un baile de mayorías en el Parlament protagonizado por dos actores que, a priori, es una calamidad pensar que pueden llegar a cualquier tipo de acuerdo. Pero no, PSOE y Vox han juntado sus votos. Unos y otros han traicionado a sus votantes. Vox ha decidido vender a las 62.000 personas que les dieron su confianza para sacar de las instituciones a los partidos de izquierdas. ¿Por qué? Simple y llanamente para intentar paralizar y boicotear la acción de gobierno de la presidenta Marga Prohens que con sus políticas está haciendo realidad el cambio que los ciudadanos de Balears pidieron en las urnas en mayo de 2023.

Desde el inicio, el Partido Socialista adoptó una postura de oposición confrontativa, siempre a la contra, sin propuestas en positivo para los ciudadanos. Uno de sus principales ejes de su crítica ha sido el hecho de que el Govern de Marga Prohens pudiera gobernar sin contar con mayoría propia, pero respaldado externamente por Vox. Una y otra vez, en cada pleno, han insistido en establecer un «cordón sanitario» en torno a esta formación.

La intención del PSOE siempre ha sido y sigue siendo entorpecer e incluso impedir la labor del Ejecutivo de Marga Prohens. No se puede esperar otra cosa. Y ahora su alianza, su pacto, de manera hipócrita e incoherente, con Vox es la evidencia de que lo único que mueve a esta formación es entorpecer la implantación de medidas incorporadas al programa de gobierno de la presidenta Prohens para mejorar la vida de los ciudadanos de Balears, independientemente de a quién votaron en su día. Por eso, las enmiendas que modifican la Ley de Finanzas de Balears, dificultando y recortando políticas e inversiones, las han introducido, y dicen que seguirán, en todas las leyes que presenta el Govern, esperando a que Vox, previo pacto, las votara a favor.

La gravedad del hecho es que el pacto PSOE-Vox no es para mejorar la sanidad, la educación, la vivienda, temas que preocupan a la sociedad, ni tampoco para nuevas inversiones en nuestros municipios con los fondos ITS, la realidad es que éste pacto sólo pretende perjudicar, poniendo trabas al Gobierno de Marga Prohens para que siga cumpliendo con la palabra dada a los ciudadanos de Balears.

Vulnerar el mandato democrático expresado en las urnas no solo supone una falta de respeto hacia los ciudadanos que depositaron su confianza en un partido político, Vox, que se presentó con el compromiso de cambiar las políticas en Balears, sino que, en este caso, también implica un freno a inversiones ya previstas en infraestructuras clave como depuradoras y patrimonio. Además, puede recortar partidas que irían destinadas a mejorar los servicios de nuestra comunidad autónoma y a políticas esenciales para Balears como las de vivienda. En definitiva, las principales víctimas de esta situación son los ciudadanos y las familias de nuestras islas.

Resulta incomprensible que Vox apoye al PSOE que les desprecia en la Moncloa y en todas las instituciones, cuando incluso después de romper de manera unilateral el acuerdo de 110 puntos de investidura, el Partido Popular ha seguido negociando de manera honesta, intentando llegar a pactos puntuales por el bien de la ciudadanía y con respeto al mandato de ésta. No hay ninguna justificación y los primeros que no pueden entenderlo de ninguna manera son sus votantes.

Sobre la excusa de que el Partido Popular de Balears no negocia con ellos presupuestos. El Gobierno de Marga Prohens siempre ha querido y ha continuado con la intención de que éstos se puedan aprobar con el apoyo de Vox, cuanto antes, pero en estos momentos no es viable ya que VOX Madrid, el Sr. Abascal, ha condicionado su apoyo a los presupuestos de las CCAA del Partido Popular si no rompen con el PSOE en Bruselas.

Frente a esta situación, además de instar a la reflexión y a la recuperación del sentido común, recordando que el interés general debe prevalecer por encima de cualquier otro criterio, es fundamental dejar claro que el Gobierno de Marga Prohens no se deja intimidar. Su compromiso sigue firme en la búsqueda de soluciones para las preocupaciones de las familias, siendo una de las más urgentes la vivienda. Prueba de ello es el decreto aprobado el pasado viernes en el Consejo de Gobierno para crear los proyectos residenciales estratégicos en Palma e incorporar medidas para construir más vivienda a precio asequible en Balears.

Pueden tener por seguro que, a pesar de todo el ruido y las canciones que decidan bailar pegados PSOE y Vox, las políticas del Govern del cambio de Marga Prohens continúan para beneficiar a todos los ciudadanos de Balears.