En un mundo donde las estafas parecen reinventarse más rápido que la wifi de un vecino, los falsos comercializadores han encontrado su nicho: las personas mayores, perfectas víctimas de una estafa telefónica que se basa tanto en la ignorancia como en la desesperación. Ya no hace falta tocar puertas ni sonreír como vendedores de coches usados. Estos ‘profesionales’ se cuelan en el hogar de los mayores a través del teléfono y les ofrecen ofertas ‘irresistibles’ para cambiar su contrato de electricidad. El guion es siempre el mismo, aunque cambian los detalles. Llaman, aseguran que son de tal empresa y con voz amigable hacen pensar que le están haciendo un favor mientras le cuentan que ha de aceptar un nuevo contrato. Pero lo mejor llega cuando, en un giro digno de una película de serie B, le dicen que si no firma, le va a pasar algo malo: sin energía, sin contrato. Y qué casualidad, justo cuando la persona mayor empieza a dudar, el ‘representante’ hace una oferta que nadie podría rechazar para poder «seguir disfrutando de la luz». Aprovechándose de la ignorancia de aquellos que nunca pidieron un cambio de tarifa, estos farsantes manipulan y chantajean a los más vulnerables. La amenaza de quedarte sin electricidad si no aceptas sus condiciones es una práctica claramente ilegal, pero eso no les impide seguir llamando porque mientras puedan colarse por el teléfono de un abuelo asustado, todo vale. El truco es simple: presionan, manipulan y si es necesario, mienten sin remordimientos. Y lo peor es que, al final, la empresa en cuestión ni sabe quién está llamando ni está detrás de esas ofertas. La compañía jamás retiraría un contador por no aceptar una oferta telefónica. Pero en el juego de estos ‘comercializadores’ la verdad es lo último que interesa. Tan solo que el anciano firme un contrato que probablemente lo dejará pagando más de lo que debe. Sin compasión.