El rebuig a 1.700 milions de l’Estat

Hem vist moltes coses en política, i les que veurem, però, que t’ofereixin 1.700 milions d’euros, i la resposta sigui negar-t’hi en rodó, ofès, flestomant, hem de convenir que resulta de les més inversemblants, fins i tot en temps trumpistes. El sectarisme és immune al sentit comú.

Prohens ho justifica dient que el que toca és canviar el sistema de finançament. La raó l’hi vessa. Millor solucions estructurals que apedaçaments de conjuntura. Però no se’ns obliga a triar. Agafem ara els 1.700 milions, que no són menuts, i a córrer, peix al cove. Pròxima estació, finançament. Estant alerta, tanmateix, perquè el PP, com el PSOE, no només no ens permet aspirar al concert basc, que seria el més just i profitós, sinó que ens amenaçava amb tornar al sistema Aznar, catastròfic per a les Illes Balears. Ho deia Casado el 2021, mentre apadrinava Prohens, i Mazón.

L’altre argument és de traca. Se’ns diu que condonar deute a les CCAA no serveix de res, perquè, si l’assumeix l’Estat, el pagarem ben igual (en tant que espanyols). Coverbos. Tothom sap que mai és igual qui deu, i que el nostre Govern no té els ressorts de l’Estat per fer-hi front. Però és que, a més, el PP insisteix que el pervers Sánchez n’ha replegat massa de doblers, que ha expoliat als ciutadans i els hi ha de tornar abaixant impostos, però s’indigna si se destinen als col·lapsats serveis essencials de gestió autonòmica (educació, sanitat, serveis socials...). Qüestió de prioritats polítiques, lògiques, però que s’han de defensar de cara.

Fins i tot han arribat a dir que tothom ha de pagar els seus deutes, un argument ben magre referit al cas. Cínic, venint dels qui acordaren el mastodòntic rescat bancari.

A ningú escapa que el tema clau és que la quitança l’han aconseguit els catalans. Són doblers sollats d’independentisme. I això sí que no. L’honor, el xantatge, etc, ja coneixen la cantarella. Si Prohens hagués anat a negociar a Madrid i hagués tornat amb 850 milions, se les daria d’estadista, però se nega a agrair el doble per l’avorrible intercessió dels catalans. Als mallorquins, l’odi espanyol a la catalanitat sempre ens costa una doblerada. I molt més que doblers.