Vox atenaza a Marga Prohens

El comportamiento que impone el presidente nacional de Vox, Santiago Abascal, en los diferentes ámbitos de esta formación ultraderechista la aboca, en la práctica, al suicidio. Al desastre. Ese delirio por arrinconar al Partido Popular a base de codazos sólo puede acabar en un desastre, como ya le ocurrió a Ciudadanos años atrás, aunque ello también garantice problemas serios a los conservadores; en especial en aquellas instituciones en los que Vox es determinante para ejercer el poder. No parece que el electorado de Vox acepte, sin más, el apoyo a las políticas económicas proteccionistas de Donald Trump desde Washington –con graves consecuencias para España a la que tanto dicen amar– y el expansionismo ruso de Vladímir Putin. En toda esta deriva la presidenta del Govern, Marga Prohens, está siendo una damnificada más; y de manera grave.

Los saldos de Vox en el Parlament han apoyado enmiendas del PSIB para bloquear la disposición de 400 millones de euros al Govern, que sigue sin poder aprobar unos nuevos presupuestos. La portavoz Manuela Cañadas es incapaz de dar una respuesta coherente a la hora de explicar su actitud, excepto la de que es fruto del estricto cumplimiento de las instrucciones procedentes de la dirección estatal. Hay que insistir en que la actitud de Cañadas es ignorada por los representantes de Vox en los consells y ayuntamientos de Balears, cuyas alianzas con el PP no se cuestionan ni tampoco entorpecen la gestión institucional. Los obuses se dirigen en exclusiva contra Prohens que, según ha manifestado el portavoz del Govern, Antoni Costa, sigue negociando con el grupito ultra otras cuestiones que permitan sacar adelante la legislatura.

La presidenta Prohens está siendo víctima de una situación que todo indica que tiene su raíz en Madrid y ante la que Alberto Núñez Feijóo mantiene una sorprendente indolencia, como si lo que ocurre en Balears, y en muchas otras comunidades, no le afectase. Y se equivoca. Un partido como el PP no puede renunciar a recuperar la hegemonía del espacio de la derecha en España, como así ocurría desde la Transición. Feijóo no es capaz de anular a Abascal, se niega a denunciar las contradicciones políticas de una ultraderecha que está más desnortada que nunca. Hay una incapacidad manifiesta de crear un discurso propio frente a Vox, circunstancia de la que se aprovecha con habilidad Pedro Sánchez.

Algo se mueve

La propuesta de liberar suelo urbanizable en Palma para acelerar la construcción de viviendas en Palma es una medida del Govern que puede marcar la legislatura, mientras se esperan todavía los proyectos anunciados por Pedro Sánchez el anuncio del Consolat de Mar apunta hacia la raíz del problema: encarecimiento del suelo, escasa edificabilidad y exasperante lentitud administrativa. Este endiablado cóctel es la razón de los precios disparatados para la adquisición de un piso o una casa en cualquier municipio de las Islas o en el resto del Estado, un panorama que se refleja en el cinturón de asentamientos chabolistas que crecen en Palma. Por fin, parece, que la Administración comienza a moverse en la dirección adecuada. Veremos en qué queda todo.