Massificació, començ a tenir un trastorn dissociatiu

Crec que el món que m’envolta és irreal. Referent al turisme, sembla veig coses que no són. Estic preocupat perquè darrerament no entenc res del que està passant. Uns, com jo, creuen que hi ha una greu massificació turística a les Illes; altres, hotelers i Marga Prohens, diuen que només és una falsa percepció. Quina és la realitat?

No sé si és una falsa percepció, però jo tenia el costum d’anar cada dia, a l’estiu, a la platja a donar-me un capfico, em dutxava, dinava i tornava a la feina. Emperò va arribar un moment que per estendre la tovallola sobre l’arena havia de cercar un petit espai lliure, amb el problema que com estava tot tan ocupat, els banyistes et passaven caminant per devora, llançant, involuntàriament, arena sobre la tovallola, si el que passava per devora era un nin corrent, m’omplia la cara d’arena. Un dia em vaig emprenyar i ja no he tornat més a la platja, ara només vaig a l’hivern a passejar i gaudir de la bellesa de les nostres platges quan estan desertes.

De vegades he passat per vora la Seu, normalment hi ha unes cues molt llargues per poder entrar, es veu que hi ha molta fe. Un dia em vaig posar a la cua per entrar i fer un parenostre, però en arribar a la porta em varen demanar el tiquet, hi havia de pagar per poder entrar i resar, o del contrari hi havia de tornar l’endemà a les vuit i mitja del matí i tenia només una hora per estar de franc amb Déu, si volia passar el rosari, havia de ser a correcuita.

Seure al banc del ‘si no fos’, a la façana de l’Ajuntament, és pràcticament impossible, sempre està ple de turistes asseguts. Si vols seure per descansar una estona i veure la gent passar has de fer com al joc de la cadireta, et poses ben davant vigilant els turistes que seuen, i en veure que un s’aixeca, a tota presa vas i plantes el cul damunt la pedra, però has de ser molt ràpid, sinó ja t’ho pren un altre. Per entrar i sortir de Ciutat amb cotxe, embossos pràcticament a tota hora. Formentor, Cala Deià, Calo des Moro, preu desmesurat de les cases a causa del lloguer turístic i una llarga llista d’altres problemes. Però tot això em diuen són falses percepcions meves. I mentre, el nostre Govern de fira en fira de turisme, just el que faltava. Turisme sí, però amb mesura.

El turisme és com el vi, molt benèfic si se sap administrar, en cas contrari t’engates i resulta perjudicial.