Unos trillan y otros se quedan el grano

Es evidente que, exceptuando en ciencia e investigación, estamos en franca regresión a la Edad Media. El pueblo siembra y cosecha con su sudor y unos oligarcas antes señores feudales se quedan el grano. Los reyes y emperadores jugaban a la guerra donde morían los de siempre; ellos, en sus palacios. Ahora, con el rearme, se ha montado la milonga de salvar Europa. Los delirios de algunos líderes que buscan protagonismo nos llevan a un escenario gris, en el que perderemos calidad de vida. Para ello nos seguirán subiendo impuestos, pero no para ofrecernos una vida mejor. Ellos seguirán en su moqueta y privilegios. Nosotros seguiremos trabajando en malas condiciones haga frío o calor; con nuestro sudor y salud sembraremos y cosecharemos. Con el ahora llamado sistema productivo, ellos recaudarán el trigo –ahora llamado impuestos– y nos darán la paja con la falacia del Estado del bienestar. La actual democracia es una humillación permanente a la inteligencia. En España, el césar Sánchez hace y deshace sin consultar a nadie. Los lectores le conocen de sobra. Estos días reflexionaba a raíz de una conversación con un colega catalán. Me comentaba que ERC y Junts trillan para que Illa y el socialismo se queden el trigo. Puigdemont y Junqueras, o imbéciles o patriotas. Tengo amistad con personas cercanas que me aseguran que son patriotas ejemplares. Según el concepto de patriotas de los seguidores del separatismo, son los que defienden por encima de todo la patria Catalunya. España es considerada país invasor. Este patriotismo ejemplar de los susodichos ha conseguido para Catalunya unos privilegios inimaginables hace solo unos años, pero perderán las próximas elecciones en las que triunfará Illa. Enhorabuena. Aquí somos residuales en poder. Aunque tenemos a la presidenta Armengol, que presume de adorar esta tierra, pero no solo no ha conseguido nada, sino que hace lo posible para que Prohens no obtenga lo que nos pertenece. Més con poder, aunque mínimo, podría hacer presión a sus socios de Bildu y ERC para defendernos. Lamentablemente no pueden, supongo porque el poder de Armengol es muy fuerte. Necesitamos tomar conciencia de nuestra realidad. No permitir que la desinformación nos lleve a una realidad virtual, se apropie de un relato falso y nos lleve a la pérdida de valores, dignidad y un largo etcétera fácilmente deducible. Las armas y la guerra son un sinsentido en una sociedad evolucionada. Mejor apostar por el diálogo, negociación, neutralidad, previsión de futuro, educación, inversión en bienestar. Hay que apuntar a la diana de la investigación, el conocimiento y el arte en todas sus manifestaciones. También escuchar a expertos en análisis, metodología científica, investigación y humanidades. No soy utópico ni idealista –tal vez sí–, pero observo cómo les va a los países que sí lo hacen.