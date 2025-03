La libertad de religión 106 años atrás

Me ha resultado interesante leer en 2025 lo que el diario socialista de París L’Humanité publicó en 1919 sobre la enseñanza de la religión. Este periódico publicó una carta dirigida por un padre a su hijo en los términos siguientes: «Querido hijo, me pides un justificativo que te exima de cursar la religión. Este justificativo no te lo envío ni te lo enviaré. Te parecerá extraño, después de haber oído tan bellas declaraciones sobre la libertad religiosa, pero, ¿cómo se completa tu instrucción sin un conocimiento suficiente de las cuestiones religiosas sobre las cuales todo el mundo discute? Hay que confesarlo: la religión está íntimamente unida a todas las manifestaciones de la inteligencia humana. Si no estamos obligados a imitar las convicciones y los sentimientos de las personas religiosas, por lo menos… comprenderlas».

«En cuanto a la libertad de conciencia... muchos anticatólicos conocen medianamente la religión; otros han recibido educación religiosa; su conducta prueba que han conservado toda su libertad. No es preciso ser un genio para comprender que solo son verdaderamente libres de no ser cristianos los que tienen facultad para serlo, pues, en caso contrario, la ignorancia les obliga a la irreligión. El tema queda muy claro: la libertad exige la facultad de poder obrar en sentido contrario». Curiosa esa Francia libre y laica: en 2024 reconstruye Notre Dame y en 1919 publica esta carta.