‘La Paca’ al cine

Se ha anunciado que Lolita, la hija de Lola Flores, va a interpretar a ‘La Paca’ en una película inspirada en la peripecia de la matriarca de Son Banya. El personaje inspirado se llamará ‘La Chusa’ y aunque había una ‘La Jesusa’ real por ahí, no hay riesgo de confusión. Ignoro la reacción del personaje verdadero ante la elección del reparto, pero puede darse con un canto en los dientes. Es una de las maravillas de la ficción. Por mucho esfuerzo que se haga por aproximarla a la realidad, siempre tendrá una calidad mayor. Más vuelo, más estilo. Será complicado que no aparezca un galán más o menos plantado para interpretar a ‘El Tarta’ y ni el mejor director de cásting nacido o por nacer conseguirá a alguien que no eleve y mucho a los hijos de la protagonista de la ficción. Casi mejor que el guión los obvie. Cualquier película que se acerca a la realidad obra como una varita mágica que le da un brillo que las cosas no tenían antes. En parte deriva de la obligación de dar un orden al relato, una servidumbre que los acontecimientos no tienen y ese desafío es mayor para la producción incluso que acertar con el reparto. La idea abre la puerta a una franquicia. Hay más material en torno a Son Banya que en el noventa por ciento de las secuelas, precuelas y derivadas de Star Wars. A película por operación policial hay para más minutos de metraje que lo que acumulan los Simpsons. El anuncio de la producción llega además en medio del giro provocado por el asfaltado con hormigón del acceso y la instalación de luces de neón. Casi como si la realidad se hubiera dado cuenta de que le sobrepasaba la ficción y quisiera hacerse un poco Hollywood. Un taquillazo internacional tendría la virtud de añadir una atracción turística más a la Isla, única vía para transformar Son Banya. Se le desea desde aquí suerte al proyecto sin que desemboque en franquicia.