Lo que queda del mito alemán

Cuando usted lea este artículo habrá pasado prácticamente un mes desde las elecciones en Alemania, que se han celebrado en un contexto político extremadamente complicado. Los Estados Unidos están en manos de un bocazas muy peligroso, Trump, y de un iluminado, Musk. Los chinos ya no solo fabrican copias baratas u objetos de bazar de barrio y se han colocado en la vanguardia tecnológica. Rusia no quiere perder influencia mundial y trata de inmiscuirse en todo. Europa anda dando tumbos, atrapada en una burocracia inoperante y paralizada por la disparidad de intereses de sus miembros. Y, en medio de todo este enjambre, se encuentra Alemania. Un país que lleva dos años en recesión, que no sabe gestionar el flujo migratorio iniciado por Merkel en 2015, que asiste con inquietud al repunte del voto escorado a la derecha de la derecha y que, ahí viene lo peor, parece no encontrar soluciones. Intentemos analizar cuál es la situación actual alemana.

Empecemos por la tecnología. ¿Sabía usted que el 77 por ciento de las empresas alemanas sigue usando el fax para comunicarse? ¿Sabía usted que tan solo un 23 por ciento de la población disfruta de fibra óptica? La industria sigue produciendo piezas milimétricas de alta calidad y precisión, pero no es capaz de seguir el ritmo que imponen la inteligencia artificial y la digitalización. Sigamos por las infraestructuras. Los trenes en Alemania llegan tarde de manera sistemática. Unos cuatro mil puentes de autopista, la mayoría fabricados en los sesenta y en los setenta, necesitan ser reformados o sustituidos de manera urgente. Problemas derivados de los retrasos en las inversiones que han generado una larga y costosa lista de actuaciones pendientes, que se deben ejecutar cuanto antes. Y es que el mito alemán de la perfección se basa en el pasado. Alemania se ha recuperado de dos conflictos bélicos, ha sabido reunificarse, aunque sobre este tema habría mucho que decir, y ha consolidado un modelo económico combinando investigación y mucho trabajo, una parte del cual, por cierto, ha sido realizado por inmigrantes. Años de éxito y de confianza absoluta en la industria pesada y en el sector automovilístico tradicional han generado una falsa sensación de imbatibilidad que ha impedido reaccionar con rapidez cuando ha sido necesario. La falta de miras, acentuada por el atávico miedo alemán a los cambios y por la complicada burocracia, han detenido al país precisamente en una época en la que los avances se suceden a tal velocidad que en ocasiones no tenemos ni tiempo para asimilarlos. Y es que el país necesita un cambio radical para afrontar el futuro. Reconducir el rumbo requerirá mucha valentía, agilidad burocrática y flexibilidad mental. También supondrá activar a una población desilusionada, perdida y que se deja seducir por los peligrosos cantos de sirena de los partidos extremistas. A todos estos retos deberá enfrentarse la coalición que se forme, pues es imprescindible que los nuevos dirigentes reaccionen para que Alemania recupere su prestigio. Me despediré con una recomendación. Si quiere usted profundizar en el tema, lea el libro Kaput del periodista alemán Wolfgang Münchau, que acaba de salir traducido al español. Allí encontrará muchas claves para entender lo que está sucediendo y lo que puede llegar a pasar si no se actúa a tiempo. Un libro escrito originalmente en inglés y que, por cierto, no saldrá publicado hasta julio en Alemania. Pregúntense el por qué.