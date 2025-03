Vocación de mártir

VOX lleva en guerra contra el PP desde julio. Cuando su jefe nacional la decretó. Si éste ordenara la paz y concordia, en Baleares así se haría y donde hoy hay insultos de los ultras contra el Govern -comparan a Marga Prohens con la niña de ‘El Exorcista’ que gira la cabeza y escupe verde y aseguran que practica el matonismo, que compra medios para atacarles...- habría entonces si no buen rollo sí al menos negociación y acuerdos. Que es lo que desearía la presidenta que volviera a haber. Esta semana ha probado qué le espera como las cosas no cambien. Si el partido de extrema derecha se mantiene junto a la izquierda y enfrente del Ejecutivo como ha hecho estos días, a Prohens y al PP les espera más que un calvario una hoguera.

DA LA sensación a veces de que Prohens quiere aguantar al estilo de Pedro Sánchez en el Congreso, ejerciendo la llamada geometría variable, buscando votos dónde sea aun a costa de no tenerlos en ocasiones pero consiguiéndolos en otras y así ir tirando hacia delante de cualquier manera. Si así fuere, obviaría un elemento sustancial: en la Cámara Baja es factible para el PSOE unir al lado del Gobierno a partidos con ideologías antagónicas como Junts y Podemos por compartir todos el objetivo -de momento, al menos- de que no gobierne el PP con Vox. En Baleares no existe nada semejante. Ningún grupo al margen del PP, ni de izquierdas ni el ultra, siente necesidad alguna de apuntalar al partido del Govern. Se barrunta que si tuvieran un interés común sería más bien el contrario.

SI LA estrategia de la presidenta fuera aguantar para avanzar las elecciones a medio plazo se podría entender. Unos meses -un año como mucho- se puede mantener haciéndose la víctima, denunciado la perfidia del PSOE y de Vox -objetivos aliados de hecho contra el PP- para acotar al máximo los apoyos de razón autóctona de estos dos y convocar a urnas con otras regiones para contar con el voto nacional. Pero si no, si de veras quiere sostenerse hasta el 2027 así, como se ha visto esta semana, entonces más que de una estrategia se podía hablar de vocación de mártir.