Vivir en caravana

El bueno de Martínez se ha propuesto quitar el camping de caravanas de Palma donde se acumulan vehículos vivienda con ciudadanos a los que no les llega para un alquiler y mucho menos para un piso. La oposición apela a una supuesta falta de humanidad del alcalde para tirar por tierra su ordenanza cívica que intenta poner límite a los asentamientos de caravanistas.

Vale, que no viven así por gusto, sabemos todos que es por necesidad, pero no me negará que, como no se ponga límite al tema, Palma puede convertirse en un gran camping donde miles de personas campen a sus anchas hacinados en sus viviendas rodantes. La ley permite aparcar a las caravanas en la calle, es cierto, pero no vivir en ellas, aunque la línea que lo separa es tan fina que algunos han aprovechado la confusión para buscar una solución a su particular problema de vivienda.

Estas personas necesitan una salida, pero en ningún caso se concibe que una isla que, históricamente no ha permitido los campings controlados y ha propuesto el hotel como la única y mejor vía para el alojamiento de turistas, ahora consienta asentamientos de caravanistas y menos en zonas urbanas de la capital. Hoy son espacios con ruedas y con movilidad, pero si no se limita, pronto aparecerán los contenedores fijos que no habrá quien los mueva sin agua ni corriente. Ahí sí que lo vamos a flipar.