Aunque parezca una cosa de toda la vida, y como la mayoría de cosas de toda la vida ahora ya apenas exista, lo cierto es que los populares platillos volantes cumplen estos días 75 años. Más o menos, según cuándo se empiecen a contar, porque desde el primer avistamiento de ovnis con forma de platillo (rara forma para una nave espacial) hasta que se hicieron populares y observamos las primeras imágenes, pasó algún tiempo. Así que diremos 75 años a fin de parecer más exactos, virtud muy valorada por los ufólogos. 75 años es poco considerando el gran apogeo que llegaron a alcanzar y su desaparición en el presente. Yo mismo los cumpliré en breve, lo que no sé si es significativo.

¿Significativo de qué? Es igual, pues también ignoramos porqué de pronto todas las naves extraterrestres tenían forma de platillo, y no de trompeta o de olla. Por aerodinámica no, ya que en el espacio no hay rozamiento, y tan aerodinámico es un hipopótamo como un Fórmula 1. Parece que en 1947 un tal Kenneth Arnold, que viajaba en avión, divisó sobre Oregón una flotilla de ellos, y los describió como lunas en cuarto creciente, o donuts, o platillos voladores, y naturalmente, la prensa se quedó con platillos, porque tontos no eran, y la noticia de donuts volantes no habría durado dos días.

El nombre es lo que importa, no me canso de repetirlo, y en 1951, cuando Rebert Wise estrenó la película Ultimátum a la Tierra, con un espectacular platillo volante aterrizando en Washington, a nadie le extrañó porque nos los sabíamos de memoria. A los platillos. Los modelos antiguos sacaban unas patas, luego ya no. Algunos giraban a gran velocidad, lo que debía chafar a los viajeros contra las paredes por la fuerza centrífuga. Muy incómodo. Si el tal Arnold en lugar de donut hubiese dicho toroide, que es lo mismo pero más técnico y hasta metafísico, o le hubiese llamado anillo para simplificar, acaso esa nave que aterrizó en Washington cuando yo cumplí un año habría tenido una forma más razonable. Quizá toroides y anillos volantes no se habrían extinguido tan rápido. En fin, que me ha parecido interesante celebrar el 75 aniversario de los platillos volantes. Me estoy quedando sin referentes culturales.