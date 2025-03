Sólo querían ser periodistas

Hágase el loco por un momento: piense una estupidez. Da igual, la que sea. Y póngase a buscar en internet alguien que lo avale. Lo encontrará porque todo lo que se pueda imaginar y lo contrario está debidamente defendido y argumentado en las redes. Tanto da su relación con la verdad. Busque cómo Alemania está a un paso de desaparecer o de consolidar su poder; cómo el Brexit ha hundido a Gran Bretaña y lo opuesto; los secretos del milagro económico español del mandato de Pedro Sánchez o cómo nuestro país espera una inminente crisis que supondrá su desaparición; las palabras Milei, China, Trump o hasta Putin enloquecen a los pirados que nos propondrán las teorías más alucinantes. Busque cómo Israel conquistará el mundo o cómo le quedan horas antes de sufrir un colapso absoluto; el futuro negro y esplendoroso de Japón o de Australia o cómo las vacunas salvan vidas o cómo acabarán con la humanidad.

E

n lugar de un repositorio de razonamientos, las redes sociales se han convertido en un justificante de barbaridades, al margen de su verosimilitud. Encima, entre tanta basura, o por conocimiento o por coincidencia, hay verdades. Si mañana quiebra un banco de El Cairo, habrá quién lo anunció; si Bolivia se queda sin litio, sabrá que estaba escrito en las redes sociales; si aparece el avión de Malaysia Airlines, alguien habrá acertado dónde, porque ya no queda lugar del Índico en el que algún iluminado ha visto indicios tan inequívocos como los aducidos por otros influencers para descartarlo. Lo acertado, lo correcto también aparece, pero por puras razones estadísticas, nunca por un trabajo riguroso. Por el mismo motivo por el cual incluso un reloj parado da la hora correcta dos veces al día.

Encima, si todo este disparate no fuera de por sí suficientemente loco, están los filtros mentales. Los que son de derechas ven cómo Milei acierta día sí, día también, aplicando políticas brillantes; o aplauden a rabiar las ideas de Trump, tanto da si es por la mañana cuando impone un arancel o por la tarde, cuando lo suspende. Podemos es igual de progre tanto antes como después de conocerse cómo ligan sus machos alfa. Otros, por supuesto, no cesan en ver la maldad que supone imputar a la mujer, hermano y al ministro que fuera absoluta mano derecha del presidente Sánchez. Sufren porque las putas acusan a esos ministros ejemplares, sólo para beneficiar a la derecha. Piensan que es el precio que tiene ser de izquierdas en un país donde los medios conforman una dura fachosfera. Las evidencias dan igual: la audiencia online no está por estos detalles: sus cristales lo tiñen siempre todo del color conveniente.

De forma que hoy se puede decir que encontrar una referencia de la verdad en las redes es directamente imposible. Claro que hay verdades, pero no podemos tener garantía alguna de que lo sean. Es una adivinanza. Un acertijo. Y siempre sin evidencias de causalidad. Lo que las convierte en inservibles.

Hemos acabado con los periodistas, que no seré yo quien los defienda, para imponer aún más surrealismo, más irrealidad, más disparates. Hemos terminado con la dictadura de los propietarios de medios para caer en la de las audiencias, mucho más impredecible, más alucinada, más disparatada. Esto era lo que decían que necesitábamos para tener una democracia verdaderamente abierta.

Si de verdad existe la esfera pública de Habermas, ese lugar virtual en el que circulan las ideas de una sociedad, lo que pensamos, hoy está más sobrealimentada que nunca, dispone de más alternativas que jamás antes. Si queríamos acabar con el control de las élites, vaya si lo hemos logrado; ahora nos controla la marabunta, los pirados.

Pensábamos que se trataba de acabar con los altavoces mediáticos en manos de los ricos, de los poderosos. Y lo hemos conseguido. Pero los nuevos mensajeros nos han cogido de psicólogos; se desahogan en nosotros, dicen la suya, nos cuentan lo que se les ocurre. Resulta que también los pobres nos querían manipular, persuadir, llevar a su redil. Y son muchos más. Al final lo que es verdaderamente democrático es que no sólo los periodistas queremos manipular, sino hasta el último tarado anhela lo mismo. Todos querían ser periodistas. Yo creo que sobre todo soñaban con ocupar su lugar. Ahora todos son Jesús Hermida, o Cintora, o Paloma Gómez, o Mónica Terribas o El Gran Wyoming. Todos nos sueltan su rollo, todos nos dan la homilía, todos tienen su agenda, todos barren para su disparate. Periodismo hecho por aficionados preservando y aumentando sus defectos.

Estábamos mejor con el periodismo: nos mentían, pero eran menos. Muchos menos.