Todo tiene un límite y Mallorca ya no puede más, en muchos sentidos. No puede asumir más crecimiento turístico, no puede tener más coches circulando por sus carreteras, no puede seguir con precios de las viviendas tan elevados, no puede seguir consumiendo tantos recursos naturales, no puede seguir generando tanta contaminación... Podría seguir, la lista es interminable, pero no se trata de lamentarse, sino de buscar soluciones.