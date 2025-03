e disponía a escribir esta columna para que fuese un artículo histórico, pero otra vez se dio algo que me hizo fracasar. La columna será más o menos normal porque el vecino de arriba me cortó de golpe la inspiración. Llevaba varios días en silencio, pero justo cuando me sitúo frente a la pantalla del PC y acciono el teclado, empieza a sonar, atronadora, la voz de José Luis Perales. Sí. José Luis Perales. Se ve que al del piso superior le gusta Perales y va y me mete todo el disco completo de grandes éxitos, desde El velero llamado libertad pasando por ¿Y cómo es él? sin olivar el Y te vas. Pensé entonces que en la vida los imponderables son continuos. Por ejemplo, el jugador que se lesiona el día antes del partido, el pinchazo en la rueda del coche cuando vas de etiqueta a una boda, la caldera que se estropea cuando estás enjabonado, la tarjeta que no funciona al ir a pagar en el súper, Ábalos, que el vecino te pinche a Perales cuando vas a escribir el mejor artículo de la historia. Cosas así. Busqué en la RAE el significado de dicho vocablo, imponderable, y lo define como una circunstancia imprevisible o cuyas consecuencias no pueden estimarse. Jamás pensé que al ir a escribir la mejor columna del año me lo impediría Perales, que no es que me caiga mal, ni mucho menos, pero me descentró. Decidí ir a correr por sa Riera y regresar al cabo de una hora pensando que el concierto habría finalizado. Me equivoqué. Fue a peor. El tipo se vino arriba y se puso a hacer los coros en Le llamaban loca. Qué hago. ¿Subo y discuto? ¿Y si después le da por pinchar a Dyango? ¿O a Bertín Osborne? Definitivamente ustedes se merecen un columnista mejor y yo un vecino que no esté obsesionado con Perales.