En el cielo

Por si ustedes o yo no tuviéramos ya suficientes problemas, ahora resulta que, además, «el Universo entero se está desvaneciendo». Y esto último no lo dice cualquiera, no, sino el Premio Nobel de Física de 2011, Brian Schmidt, quien hace unos años también afirmó que, al parecer, el Cosmos tendrá «un oscuro futuro de inexistencia, en el que volverá a la nada». Ya ven, el bueno de Antoni Costa defendiendo casi cada martes en el Parlament que con el actual Govern estamos mucho mejor que con el Pacte, y ahora resulta que dentro de muy poco tiempo, apenas unos miles de millones de años, todos los esfuerzos de nuestro querido vicepresidente económico para intentar acabar con el déficit y la deuda habrán resultado en vano, o se perderán como lágrimas en la lluvia, como decía el melancólico replicante de Blade Runner. Ante el desolador panorama cosmológico que tenemos ahora mismo por delante, más oscuro incluso que el monetario, cuánta razón tienen quienes defienden que lo que hay que intentar hacer siempre es vivir el momento. Sin salir de nuestra querida Palma, ese objetivo puede conseguirse de diversas formas. Así, si a usted le gusta el fútbol, puede disfrutar de la gran campaña que está haciendo el Real Mallorca. En cambio, si lo que le agrada de verdad es buscar una y otra vez el amor en todas sus formas, debe salir más, sobre todo al supermercado. Y si a usted, como a mí, lo que más le gusta es mirar el cielo y no hacer nada, puede disfrutar de la esperada vuelta de los vencejos, que, a diferencia de nosotros, están siempre tan alegres y contentos.