Trump, la OTAN y el futuro de Europa: soberanía o irrelevancia

La construcción del proyecto europeo común que se inicia a mediados del s. XX en un inevitable contexto de Guerra Fría y de reparto de las áreas de influencia entre sus bloques, ha estado marcada desde sus comienzos por la sumisión a la potencia hegemónica mundial en el hemisferio occidental: los Estados Unidos de América. Tanto, que los avances europeos en el despliegue del estado de bienestar que han llevado a los países de la UE a liderar los índices mundiales de desarrollo humano –y que, en buena medida, estuvieron ligados a gobiernos socialdemócratas como los de Willy Brandt u Olof Palme– han tenido históricamente su contrapunto en una política internacional europea difusa y poco incisiva, permanentemente a remolque del primo americano que, con su poder militar vehiculado a través de la OTAN, ha actuado siempre en defensa de sus propios intereses. Y, aunque el mundo ha cambiado a pasos agigantados tras la desintegración del Bloque de Este, esta transformación no ha traído consigo la independencia europea de la política exterior estadounidense.

Ahora, en un s. XXI que se está viendo marcado por la ofensiva de la Internacional Ultraderechista y su agenda involutiva en derechos humanos, derechos sociales y desregulación económica, y también por el auge de China como futura potencia hegemónica mundial en substitución de Estados Unidos, la subordinación europea a los intereses de Washington, que siempre han sido un lastre para el desarrollo integral de la Unión, se está convirtiendo en una piedra atada al cuello de la UE.

Ha quedado evidenciado en la guerra en Ucrania donde Europa, en lugar de buscar sus propios intereses de estabilidad local, se ha visto relegada a hacer de comparsa ante las agresivas intenciones de su socio mayoritario. Rusia es el invasor, queda claro, pero no hay que olvidar que hace mucho que Estados Unidos, con la UE como rémora, no respeta el acuerdo tácito de no injerencia en el área de influencia rusa. De aquellos polvos, estos lodos.

Y de repente, una patada en la mesa: Donald Trump ha llegado a su segundo mandato reventando el orden establecido en el hemisferio occidental desde hace ocho décadas. Si en los años 80 Ronald Reagan tuvo en el Kremlin a Gorbachov, que desmanteló el imperio soviético a golpe de glasnost y de perestroika, hoy parece como si Putin tuviera a Trump en la Casa Blanca con el encargo de desmantelar el imperio yankee. Para Europa la principal consecuencia es que, si antes Estados Unidos no jugaba a favor de los intereses de la UE, ahora juega manifiestamente en contra.

Ante esta situación, y frente a un proceso de globalización que ha resultado una trampa del turbocapitalismo, Europa necesita recuperar su propia soberanía, una tarea ardua y costosa que afecta a todos los ámbitos de nuestra vida en común. Necesitamos que en la Unión Europea los estados refuercen su papel de garantes de la justicia social y que ganen robustez en los sectores clave. Necesitamos que avancen, incluso en contra de los deseos del todopoderoso mercado, hacia objetivos tales como la autosuficiencia energética o la soberanía alimentaria.

Y necesitamos también soberanía en materia de defensa.

La paz es el objetivo y en Europa lo sabemos bien –o deberíamos saberlo– porque nos lo recuerdan los 15 millones de muertos que causaron dos Guerras Mundiales libradas principalmente en suelo europeo. La cuestión está pues en cómo puede la UE, en un mundo en el que las grandes potencias tienen una enorme capacidad de agresión y la OTAN ha demostrado ser un instrumento de control de EEUU, emanciparse de la extorsión americana y reivindicar su propia capacidad de disuasión, basada en los principios europeos y en una política de defensa común tan integrada como lo está su política económica. Posiblemente no pase por gastar 800.000 millones de euros en rearmarse, como defiende la presidenta Von der Leyen, sino por desarrollar una defensa conjunta, no mayor que la que ya existe sino más eficiente, lo que además suele significar más barata. La Unión Europea será viable en la medida en que pueda alcanzar estas soberanías. La alternativa es la irrelevancia.