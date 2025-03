Galmés lidera un pacte polític per exigir el conveni de carreteres

Els mallorquins, que som gent de seny i sentit comú, considerem contra natura la manera de governar dels actuals representants de l’Estat. Tot i això, el costum ens pot enterbolir el judici i correm el risc d’acabar considerant comú i natural allò que sempre hauria de ser considerat anòmal. Davant d’aquesta delicada realitat ens urgeix, conseqüentment, respondre amb el nostre exemple i predicar-lo, si és que en té res de virtuós.

Que el president del Consell de Mallorca, el senyor Galmés, reunís els senadors i els diputats de les Illes Balears per fer un front comú, al marge de colors polítics, per reclamar a l’Estat el compromès conveni de carreteres em sembla un fet, per notable i destacat, digne de ser comentat.

Per una banda tenim l’oferiment del president Galmés de consensuar iniciatives en favor dels ciutadans de Mallorca. Iniciatives combinades, tant en el Consell com en el Congrés i el Senat, per reclamar els 230 milions d’euros d’inversions estatals en infraestructures. Unes iniciatives i unes reclamacions la finalitat de les quals, lluny d’emprar-se de manera partidista i per treure’n profit polític, tenen l’objectiu d’ajuntar el màxim de forces possibles en benefici dels mallorquins.

Per l’altra banda hi trobem el solipsisme d’un govern de l’Estat enfocat més en marginar el centre-dreta social que en aportar les eines adequades perquè es pugui dur una gestió eficient a l’illa. Se’ns nega un conveni de carreteres ja signat amb anterioritat. Són 230 milions que s’haurien de destinar a la millora, el manteniment i l’augment de la seguretat de la nostra xarxa viària. Per actualitzar-la i per fer-la també més sostenible.

Quan un pren consciència de la realitat, les xifres són encara més reprovables: aquests 230 milions resulten minúcies davant dels 6.000 milions que reben altres comunitats com Catalunya. I se’ns nega el conveni argumentant que ja tenim un factor d’insularitat quan aquest serveix per compensar les desavantatges de la insularitat i no per incloure-hi altres inversions ja compromeses –tema a part és la necessitat que el factor d’insularitat reflecteixi la realitat d’aquests desavantatges illencs i s’equipari al de les Canàries–. Al mateix temps, se’ns desvia l’atenció amb la suposada condonació de deute que és només una trampa perquè acabem pagant més, adquirint també el deute d’altres comunitats. Enlloc de verbejar cal materialitzar inversions més tangibles que suposarien una millora directa i significativa pels mallorquins. El conveni ja esmentat n’és un exemple, així com també el conveni ferroviari, el mateix factor d’insularitat o la subvenció per la valorització energètica.

És significativa aquestes dues maneres tant distintes de governar. Aquells que empren les institucions com a cunya per dividir i aquests, que fan de la virtut el seu camí; aquells que empren la confrontació i aquests l’acció; aquells la força i aquests l’esforç; aquells el cesarisme i aquests el consens; aquells la disputa i aquests la gestió.

De la trobada de diputats i senadors de les Illes Balears al Consell de Mallorca, de la mà del president Galmés, en podem destacar també la capacitat d’enteniment dels distints grups polítics, quan hi posam voluntat. Tant de bo que l’exemple d’aquest president servís per il·lustrar el judici d’aquell. Les institucions estan al servei de la ciutadania i ens és un deure arribar a enteses en els temes cabdal per Mallorca. Reclamar la nostra inversió, començant pel conveni de carreteres, és just i necessari.