Dime cómo escribes y te diré qué edad tienes

Las redes sociales estan ganando la guerra a la rae no se si es por vagancia o por moda pero lo cierto es que los jovenes no acentuan no utilizan las tildes ni en su nombre por supuesto tampoco ponen mayusculas y mucho menos signos de puntuacion que de usarse se usan donde no toca es decir la coma antes del verbo

Escribir mal, como habrán notado, es más fácil en las redes sociales, puesto que los textos son más cortos. a mi en whatsapp ya me sale escribir asi pero claro se que no es lo mismo escribir por privado que en ultima hora por ejemplo en whatsapp escribo como hablaria al momento no esta hecho para durar y a veces hay confusiones por falta de contexto. No sé si las nuevas generaciones son capaces de hacer esta distinción. Y no porque no lean tanto, que también, sino porque no interpreten el nivel de formalidad como lo interpreto yo. De hecho, el lenguaje formal también cambia. La escritora irlandesa Sally Rooney, nacida en 1991 como yo, escribe sus diálogos sin guiones. ¿Es un paso atrás, una moda o una evolución más de la escritura?

Escribir en minúsculas se interpreta ahora como más informal, más auténtico o incluso más bonito. Basta ver los nombres de las canciones. Por ejemplo, Bizarrap parece que no ponga títulos, sino una especie de código de ordenación: «BZRP Music Sessions» y después añade el número correspondiente precedido de almohallida. Una canción de Rosalía se llama ‘G3 N15’, que resultó que era su sobrino Genís, algo así como si yo me pusiera de nombre 4IN4. Pero el que ha llegado más lejos es Bad Bunny con su nuevo álbum ‘DeBÍ TiRAR MáS FOToS’. Las canciones son NUEVAYoL, VOY A LLeVARTE PA PR, BAILE INoLVIDABLE, PERFuMITO NUEVO, WELTiTA, VeLDÁ, EL CLúB, KETU TeCRÉ, BOKeTE, KLOuFRENS, TURiSTA, CAFé CON RON, PIToRRO DE COCO, LO QUE LE PASÓ A HAWAii, EoO, DtMF y LA MuDANZA. Literal.

Es evidentísimo que la manera de escribir muestra tu edad, además de tu nivel educativo. La generación X (1965-1980) y los boomers (1946-1964) abusan de los puntos suspensivos, las negritas, las cursivas o las Mayúsculas. Muchas veces no hay necesidad… Utilizan mucho el punto y guion o el punto y coma ; o separan el signo de puntuación con un espacio. También suelen inventarse las abreviaturas y los símbolos, como p. ejem. cualq. palabra con final volad.º. Y qué decir de la sobreutilización de las muestras excesivas de cariño, besos, alegría y expresividad fuera de contexto.

Afortunadamente, hay modas que ya han pasado a la historia, como el (ab)uso de los paréntesis. Sin embargo, una siempre tiene que estar pendiente de no quedarse anticuada. Mis amigas me han dicho que cuando respondo Ok a un mensaje de Whatsapp se percibe como si estuviera enfadada y ahora respondo Oki. No me extraña que ahora la gente prefiera los audios: más rápido y te evitas todo este lío.