La perversió del concepte de l’Interès General

En democràcia l’Estat ha d’estar al servei de la comunitat, l’Interès General i el bé comú de la ciutadania, no al servei dels poderosos i els negocis de les grans empreses.

Però l’Interès General i la Seguretat Jurídica sovint s’han tergiversat en mans de la Justícia Espanyola i la burocràcia del Estat, aplicant normes i reglaments creats expressament per tal d’afavorir els beneficis de les grans empreses, que finalment acabem pagant la resta de la ciutadania.

Un exemple: la central fotovoltaica per l’autoconsum de SFM a Son Penjoi, Santa Maria.

Segons la memòria del projecte, la central fotovoltaica en el moment que entri en funcionament, aportarà una tercera part del consum energètic del tren, equivalent a un milió dos cents mil euros anuals i reduirà 3.300 tones les emissions de CO2 abocades a l’atmosfera.

La central fotovoltaica va ser construïda per Sampol en un termini de 4 mesos i fa més d’un any i mig que està acabada (setembre de 2023), però curiosament encara no ha entrat en funcionament i no ha aportat ni un KW d’energia elèctrica a la xarxa.

L’empresa constructora Sampol és la mateixa que va fer la instal·lació de les plaques fotovoltaiques de Son Espases a l’any 2010 i que fins quatre anys més tard (maig de 2015) no varen aportar gens d’energia per a l’autoconsum de l’Hospital de referència de les Illes Balears.

L’actual comercialitzadora que subministra l’energia a SFM, no té gens de presa en deixar de subministrar/facturar el 33 % del consum elèctric de la xarxa ferroviària de Mallorca i la burocràcia de l’Estat amb les seves normes abusives de terminis administratius, facilita el retard de l’entrada en funcionament de la Central Fotovoltaica de Son Penjoi.

ENDESA, que té la concessió de la xarxa elèctrica de les Illes Balears, tampoc té gens d’interès en deixar de cobrar els peatges i la potència d’energia contractada per fer funcionar els trens.

Resultat: La ciutadania de les Illes Balears paguem innecessàriament, 1,200.000 euros/any per l’energia dels trens de Mallorca i que la Central Fotovoltaica de Son Penjoi de Santa Maria no ha pogut abocar a la xarxa elèctrica de les Balears.

Les raons: els terminis abusius dels tràmits burocràtics obligatoris (20 passos, actualment estem en el pas 16) que s’han imposat sense cap raó tècnica i que entre l’Administració del Estat espanyol, Red Elèctrica Espanyola, ENDESA, Sampol i SFM, se torbaran més de dos anys d’acabar de realitzar.