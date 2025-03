Un problema de diplopia

La diplopia és un problema ocular que consisteix en veure-hi doble. Evidentment els mallorquins el pateixen, de manera que allà on hi ha un guiri, en veiem dos. O tres. O qui sap. Així que ja podem córrer cap als centres oftalmològics, perquè els que arribin abans d’hora s’estalviaran la cua. M’apresso a aclarir que no faig aquesta afirmació basant-me en la lectura d’estudis mèdics d’alt nivell, però sí en l’opinió del senyor Javier Vich, president de la FEHM, atès que acaba de declarar que les Illes no són una destinació massificada. A tot estirar, admet, hi ha tres o quatre carrers de Palma per on passem una mica estrets, però això té fàcil solució. Ho dic jo. O caminem de perfil o procurem perdre aquest grapat de quilos que gairebé a tots ens sobren. Allò que no podem fer, a parer del senyor Vich, és contribuir al foment de la turismofòbia, perquè els empresaris de la poderosa Federació Hotelera de Mallorca acabaran per afartar-se d’ésser l’ase dels cops i ens acusaran davant la justícia d’incórrer en delicte d’odi que, diguem-ho, és un recurs que l’extrema dreta té molt per mà. Des de l’òptica empresarial, l’enuig és comprensible. Fet i fet, els moviments ecologistes i culturals, en comptes d’exigir a IB-Salut un servei d’oftalmologia modèlic, aprofiten per carregar els neulers contra qui els posa el pa a taula. D’això en diuen, els hotelers, politització descarada de la vida pública. Mallorca té tres grans fites històriques. El Rei en Jaume ens va donar la nació; Ramon Llull, la llengua literària; i els hotelers, xavalla per anar tirant mentre s’enriquien amb la terra de tots. Tot i això, de les tres, la més determinant, és la tercera. Les altres s’han de relacionar amb la pobrea més clamorosa. El Conqueridor, tot just desembarcar a Santa Ponça, s’havia de conformar amb un mos de pa i ceba. I què us puc dir de l’estada de l’Il·luminat a Randa...? Torrava un estornell si Déu i Maria feien que el glapís al vol. En canvi, les grans empreses hoteleres, moltes de les quals estan representades pel senyor Vich, han sabut treure faves d’olla. La temporada que just ara comença es preveu esplendorosa. Tot fa pensar que hi haurà diàriament més turistes per als voltants de la Seu que, per sant Marc, caragols a taula. Això fa que l’epidèmia de diplopia s’aguditzi d’allò més. Allà on hi ha un turista, n’hi veiem dos. O mitja dotzena, ja ho he dit. I es cert que n’hi ha molts, de turistes, però en cap cas provoquen la saturació de l’espai públic. En tot cas la provoquen els aborígens que s’entesten, a hores punta, a fer voltes per Cort o a capbussar-se en el caló del Moro, encara que per a guanyar-se un espai hagin de fer oli. Però això, insisteixo, succeeix a moments puntuals, a zones concretes. Ho diu el senyor Vich. Mallorca és gran. N’hi ha prou amb un exemple: en el puig de Sant Salvador abunden els gegants (mossèn Alcover no mentia) i cap d’ells se n’ha anat a na Carraixeta, la incombustible batllessa de Felanitx, amb la contarella que no gosen donar passa per por d’esclafar un guiri. De les campanyes en contra de la saturació turística, culpem-ne la diplopia. O els sindicalistes i, de passada, l’OCB. Ho afirmen el senyor Vich i la resta. De turistes, a Mallorca, encara n’hi caben molt més. En tot cas, mai en sobren. Qui no ho entén, és perquè no vol. És economia trumpista, un axioma de mercat.