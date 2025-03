Dijous passat es va convocar la Mesa de Diàleg Social per presentar la segona fase del pacte social i polític per a la sostenibilitat de les Illes Balears. El mateix dia es va publicar a la premsa un article sobre la posada en marxa per part del Servei d’Ocupació de les Illes Balerars (SOIB) del Pla de Seguiment Intensiu per tal d’inserir les persones aturades de llarga durada en el mercat laboral.

Al marge de la possible efectivitat de les mesures que s’hi inclouen, el citat pla s’ha elaborat a esquenes dels sindicats, sense la negociació ni el diàleg que es mereix. Val a dir que, des del sindicat, sempre hem defensat que el SOIB és una peça clau en les polítiques de treball i, per tant, ha de ser potent, tenir un pressupost adequat i un talant dialogant amb sindicats i patronals. No obstant això, el que portem de legislatura estem trobant moltes dificultats per reconèixer-hi aquests atributs.

Primerament, ja hem alertat que la minva en recursos humans que s’està produint impedeix i impedirà la posada en pràctica del nou pla d’ocupació que, per altra banda, també estem esperant que es negociï. Aquest pla, que s’ha de definir durant el 2025 ha de tenir en compte la nova situació del mercat de treball que, tot i tenir xifres rècord d’ocupació, no ha deixat de ser precari. El Govern de les Illes Balears no pot ser complaent amb les bones xifres que en molts casos són conseqüència de les reformes que es realitzen des del Ministeri: millora de la contractació indefinida, pujada del Salari Mínim Interprofessional o reducció de la jornada laboral, entre d’altres.

A més, a pesar de l’actitud colaborativa de CCOO de les Illes Balears, no estem trobant resposta a les demandes que hem posat damunt la taula. Cal treballar i negociar amb temps i calma el catàleg d’ocupacions de difícil cobertura, eina que serveix per a la contractació de persones estrangeres i que s’ha d’actualitzar trimestralment. Pensem que aquest document és primordial per atendre les necessitats del nostre mercat laboral, i que s’ha de treballar amb deteniment i rigor per a que no suposi una excusa per deteriorar les condicions de feina de les persones treballadores de les illes. Per això, trobem decebedor que després de la nostra insistència es tracti en una reunió d’urgència en la que no es poden prendre decisions reflexionades. També hem advertit que aquest 2025 cal renovar el Pla Estratègic de Formació Professional de les Illes Balears sense que això s’hagi concretat en cap acció per part de l’administració. A més a més, és important que el SOIB s’impliqui amb la normativa que surt d’educació referent a la formació professional a través de la Comissió Permanent de Formació Professional, en la que participen els agents socials. Només d’aquesta manera podrem incidir en la formació en l’àmbit laboral.

Amb tot això, des del sindicat no entenem que el SOIB actuï al marge dels òrgans de diàleg i concertació, sobretot després del compromís i dedicació que a CCOO hem demostrat a l’hora de treballar en els distints projectes, lleis, plans o pactes que, potencialment, poden representar una millora en drets, qualitat laboral i, en definitiva, condicions de vida.

Igual de preocupant ens sembla el fet que el Partit Popular pacti amb la ultradreta balear, negacionista de les discriminacions de gènere i amb posicionaments contraris al feminisme, la futura llei de conciliació. L’oportunitat per millorar en drets, en igualtat i corresponsabilitat ha desaparegut. Al sindicat ho considerem una traïció als valors de l’equitat que defensem i a la feina feta. Quan semblava que al tràmit parlamentari es podria treballar per millorar el primer esborrany i introduir-hi mesures per afavorir la igualtat, el govern va fer un canvi de rumb i va pactar amb l’extrema dreta. En aquest moment l’esperança de veure-hi reflectides els nostres comentaris i aportacions es van esvair.

Finalment, parlem del pacte per a la sostenibilitat. La segona fase que ara comença està tocada per la desconfiança que ens genera l’actuació del Govern. Sense aquesta confiança no hi pot haver treball solidari ni pacte de cap casta, tal i com ja vam anunciar al principi de la primera fase. Els governants han d’entendre que no poden demanar col·laboració i diàleg mentre tanquen pactes o plans de feina a les esquenes del sindicat. El Diàleg Social és una eina de treball, de proposta i de presa de decisions i per a que funcioni necessita de la confiança entre els seus integrants.