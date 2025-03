Si estimes Mallorca, en qualsevol context, en qualsevol moment, sentir la paraula miracle sempre fa que et passi pel cap la mateixa imatge, la de la terra mallorquina amb soques centenàries arrelades que absorbeixen nutrients, sol i aigua, i produeixen fruit, ja siguin ametles, olives, garroves, raïm, taronges, etc.

Unida a aquesta imatge que roman tatuada subconscient, hi podem veure l’esforç dels nostres padrins i padrines, amb les mans gruixades i aspres per una feina dura, amb les esquenes encorbades i dolorides per l’esforç continuat, amb un cor i un somriure plens d’orgull i estima per la terra, per Mallorca, pel miracle de la feina convertida en fruit. Però també, amb una por i una angoixa perquè els seus fills i filles, nets i netes no haguessin de patir tant com ells les dures condicions i la possibilitat de no tenir futur.

Els camps de Mallorca, l’agricultura i la ramaderia, han estat treballats per generacions de pagesos que han dedicat la seva vida a la terra i al bestiar. Tanmateix, aquest sector ha experimentat dificultats notables, de fet, aquests darrers dies assistim amb horror al tancament de la segona vaqueria més gran de Mallorca, la de Son Suau. Un degoteig continuat al que no ajuda la caiguda dels preus dels productes agrícoles, la competència amb mercats estrangers, la manca de relleu generacional i els efectes del canvi climàtic, entre d’altres. De fet, fenòmens com la malaltia de la Xylella, la salinització i/o contaminació de les aigües, o la seva insuficiència, suposen un perill de mort definitiva de la producció local.

Per garantir la viabilitat del sector agrari, és essencial promoure mesures de suport efectives. Això inclou ajudes econòmiques per als petits productors, facilitats per a la incorporació de joves al sector, inversions en innovació i tecnologia agrària, i la creació d’infraestructures per afavorir la distribució i comercialització dels productes locals.

També cal apostar per un model de producció sostenible que respecti el medi ambient i potenciï els productes de quilòmetre zero. Això no només beneficia els productors, sinó també els consumidors, que poden gaudir d’aliments de qualitat, saludables i amb un impacte ambiental reduït. S’ha de ser contundent, dir alt i fort, que no volem ‘macrogranges’ de cap tipus, que apostem per un model de ramaderia extensiva i responsable, que no volem que els fons voltors sense estima per la terra i sense escrúpols entrin a explotar el camp mallorquí.

La preservació del camp mallorquí no ha de ser una responsabilitat exclusiva dels pagesos, sinó de tota la societat. Les institucions han de garantir les eines necessàries per fomentar aquest sector, però també els consumidors tenen un paper clau en donar suport als productes locals.

Mantenir viu el camp mallorquí és garantir la continuïtat d’una forma de vida arrelada en la història i la cultura de l’illa. Si no protegim la nostra terra, perdem més que un sector econòmic: perdem una part essencial del nostre patrimoni i del nostre futur.

El camp de Mallorca necessita suport real i efectiu. Només amb la implicació de tots, des de les administracions fins als ciutadans, i des d’una vessant transversal podrem assegurar que l’agricultura i la ramaderia segueixin essent opcions de futur digne i sostenibles. El paisatge, la cultura i la sobirania alimentària de l’illa depenen de la nostra capacitat per valorar i protegir la pagesia davant tot tipus d’especulacions, inclosa també la urbanística.