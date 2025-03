M’han fet una enquesta sobre hàbits lectors dels joves (a favor, ço és, suposant que encara en tenen i mirant d’atiar-los) i he començat contestant que som l’enquestat ideal, perquè conec les condicions mínimes de qualsevol campanya per fomentar la lectura: evitar tot esment a les xarxes socials, evitar la ximpleria aquesta que s’han de prohibir els llibres i així seran atractius per als joves i evitar qualsevol esment a Fahrenheit 451, tant a la novel·la com a les pel·lícules que en feren François Truffaut i, més infidelment al text de Ray Bradbury, Ramin Bahrani (aquesta és la condició més important, tot i que es podrà aixecar aviat, perquè d’aquí a quatre dies gairebé ningú no coneixerà el llibre ni l’autor ni les pel·lícules). Són condicions necessàries però no suficients, és clar, però establien una mena de punt de partida per aquesta enquesta, molt més engrescadora i rellevant que un estudi sobre el consum de begudes energètiques o la intenció de vot (tot i que aquest darrer aspecte hi està relacionat, amb la lectura, i ja ens entenem...).

Molt bé. I a partir d’aquí, què? Doncs poca cosa, en el cas de l’enquesta. Jo hi volia demanar per què l’administració hauria de promocionar la lectura i molt manco els llibres, perquè fer-ho suposa reconèixer de manera lamentable que aquesta feina no l’han feta les famílies ni les escoles, però l’entrevistador no tenia preguntes per a tanta resposta. Després, però amb més energia, volia dir que el tema era un poc, o un molt, trampós, perquè amb les engrunes del que qualsevol administració dedica a la promoció del turisme o del futbol o dels mateixos polítics hi hauria per pagar la campanya de promoció de la lectura més contundent de la història mundial, però tampoc no hi havia pregunta per la meva resposta. També volia dir que l’única proposta interessant que recordo per fomentar la lectura eren aquests «nits de la lectura» que permeten als adolescents passar les nits dins les biblioteques, tot i que no sé com sol acabar la cosa. Després he demanat a l’enquestador quin llibre o llibres estava llegint, i aquí la conversa ja s’ha refredat del tot perquè m’ha dit que les preguntes les feia ell, com els policies implacables.