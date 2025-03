El flamante nuevo presidente de los hoteleros de Mallorca, Javier Vich, ha devuelto el debate sobre la polémica de las externalidades negativas de nuestra principal fuente de riqueza, el turismo, a antes de las elecciones del año 2023. A la sazón la discusión se movía entre los que denunciaban una situación de completa saturación por la llegada de turistas, apadrinando una estrategia de decrecimiento, calificados frecuentemente como ‘turismofóbicos’, y quienes entendían que la posible masificación se concentraba en determinados lugares y momentos puntuales, pero que no se podía generalizar, y mucho menos introducir el decrecimiento económico como objetivo, situados en la ‘turismofilia’.

Ni estás fobias ni filias fueron el tema central que impulsó el cambio en las pasadas elecciones, pero la presidenta Prohens las incluyó en la agenda de su gobierno para esta legislatura, cuando sorprendió, a los votantes de izquierda y derecha, asegurando que el modelo en volumen había llegado a su límite, comprometiéndose a tomar ‘medidas valientes’.

Durante este tiempo de análisis y estudio, las declaraciones de las diferentes asociaciones económicas y sociales aparentaban abrazar y compartir esas palabras, trasladando una imagen de consenso sobre la materia, que se ha roto tan pronto se han empezado a conocer las iniciativas derivadas de la promisión presidencial. El sector hotelero declara, nada más y nada menos, que existe un cierto hartazgo sobre este debate, aseverando que Mallorca no es un destino turístico masificado, reduciéndolo a un número limitado de sitios o calles, eso sí, una vez conocidas las medidas que les afectaban.

Otros colectivos también se han posicionado contra las restricciones que tocaban a sus sectores directamente, como las actividades relacionadas con los alquileres de coches o cruceros, o indirectamente, como comerciantes o restauradores. Y lógicamente, quienes no tienen que renunciar a nada: o las ven bien, o las ven insuficientes.

Volvemos, pues, al primer semestre del 2023, aunque en el ámbito político solo queda Vox con una defensa a ultranza de la turismofilia, adoptando los populares una posición acomodaticia con las exigencias ciudadanas con mayor percepción de aglomeración, pero pragmática, seguramente por la influencia que siempre advertía el expresident Gabriel Cañellas: con las cosas de comer no se juega.

Respecto a los partidos de la oposición de izquierdas, Armengol y Apesteguia andan desorientados, sin saber muy bien si participar o no del debate de las iniciativas, quizás por el complejo de culpa de no haber actuado antes, aunque se pueda justificar con el criterio de oportunidad, dada la extraordinaria situación generada por la COVID que supuso un verdadero SOS Turismo, que desaconsejaba las disposiciones limitativas; pero no pueden perder otra oportunidad, si de verdad creen que se tiene que apostar por establecer contenciones, que lleven a un crecimiento más sostenible; en esta legislatura no tienen excusa, ni se comprendería por los votantes de izquierdas, que tras más de un año de propaganda sobre la saturación, no aprovechen la ocasión de apoyar una primera batería de propuestas, delegando a la próxima campaña electoral las de más grueso.