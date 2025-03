Está el mundo tan desquiciado que a menudo pienso que sólo se puede contar con muchos puntos suspensivos, abundantes signos de interrogación y exclamación, onomatopeyas, interjecciones y en fin, toda la morralla ortográfica. Sobre todo, puntos suspensivos. Sin interrogantes ni exclamaciones acaso se pueda terminar un párrafo de actualidad, pero sin puntos suspensivos… Como su nombre indica, los puntos suspensivos sirven para dejar en suspenso el discurso y la frase sin terminar, que es precisamente como están ahora todos los discursos y frases. Además de para dejar el enunciado incompleto y en suspenso, con la incertidumbre que en el presente lo llena todo, también sirven para evitar palabras inconvenientes (¡horror!), así como para insinuar lo que no se dijo, un recurso de gran éxito informativo, pues la irrupción de puntos suspensivos suele dar por sobreentendido lo que falta, y etcétera, etcétera. Si yo les contara… Para qué seguir… Céline, escritor maldito, en otro momento muy desquiciado de la humanidad, estaba tan enfadado y confuso que no terminaba casi ninguna frase, y le brotaban esos suspensivos a borbotones, como si fuesen refunfuños. Dejar en suspenso la continuación (total, para qué) llegó a convertirse en estilo propio, agotó el recurso, y nadie puede usarlo sin ser acusado plagio. El lenguaje del cómic también abunda en exclamaciones, onomatopeyas, interrogaciones y puntos suspensivos, por lo que si alguien intentase ahora contar el mundo tal como es, o se parecería a Céline o se parecería a un tebeo. Mal asunto, porque sin puntos suspensivos no se puede decir nada veraz y racional sobre la actualidad. Yo he escrito más de veinte mil páginas, y sólo unas docenas de veces, contando los de este párrafo, usé puntos suspensivos. No estoy preparado para las exigencias estilísticas de la realidad mundial. Basadas, iba diciendo, en dejar en suspenso cualquier pensamiento, cualquier oración gramatical, pues de lo contrario, caso de proseguir la expresión, o es un error o es mentira. Ah, los puntos suspensivo… Habrá que vivir ahí, entre dos frases truncadas. Se sobreentiende que rearmándonos. ¡A las armas, ciudadanos…! Lenguaje de cómic, sí señor.