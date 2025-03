Los nuevos jefes de Son Banya, aquel enclave que es una especie de Termópilas irreductible, y que sospechamos que sobreviviría a una guerra nuclear entre Putin y la Unión Europea, son hombres de negocios. No demasiado formados, pero sí con un gran instinto. Y un olfato de narices. De hecho, si nos atenemos al polvo blanco que venden, no hay nadie más experto que ellos en napias. Así que ahora, con el mercado inmobiliario enloquecido en Mallorca, no descartamos que construyan un pequeño complejo hotelero en el poblado. Que por supuesto se llamaría Son Banya d’Or, ciudad de cocainómanos. Estaría enfocado, nos tememos, a turistas de alto poder adquisitivo, porque disponen de una pista de hormigón de 90 metros de largo perfecta para que aterricen las avionetas privadas. Aunque si apuran la frenada podrían acabar de madrugada en el chaletito de algún capo, y apostamos a que esos señores tan atareados no tienen un dulce despertar. Además, para los adictos al juego, el letrero gigante de Las Vegas que han instalado frente a la carretera será un reclamo irresistible, casi magnético. A sus puertas aparcarán Audis y BMWs de ricos millonarios, que entregarán confiados las llaves al gorrilla de la entrada. Sin sospechar, claro, que nunca más verán el deportivo. Las señoritas con tacones se apearán con dificultad, porque hay charcos profundos como pozos, casi agujeros negros del espacio, y caminarán hacia el casino, donde les esperará un portero descamisado, como Montoya en La Isla de las Tentaciones: «Bienvenidos, soy El Ico. ¿Les puedo guardar las carteras?».