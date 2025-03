Gracias a la maravillosa canción de Eric Idle Always Look on the Bright Side of Life, que los crucificados cantaban y bailaban al final de La vida de Brian, y no por libros de autoayuda o recetas de psicólogos, todos sabemos que siempre hay que mirar el lado bueno de la vida. ¿Y si tal lado es muy difícil de ver, ya porque te están crucificando o porque el mundo se ha vuelto loco y sólo se habla de guerras, matanzas, rearme, bombas atómicas, dirigentes asesinos y un presidente de Estados Unidos fuera de sí, ansioso por arreglarlo todo a su manera? Pues entonces hay que fijarse más, porque el lado bueno siempre existe. Pensamiento positivo, se llama. A buscar el lado bueno de esta mierda dediqué yo el fin de semana, y les gustará saber que lo he encontrado. El caso es que a raíz de esta calamitosa situación global, los asuntos internacionales ocupan casi toda la actualidad, y como dicha actualidad no es elástica y le cabe lo que le cabe, apenas dejan sitio a nuestras trifulcas nacionales. Parece poca cosa, pero no lo es, y reducir el nivel y cantidad de majaderías, embustes, vilezas, ofensas, provocaciones y diatribas de los nuestros es un alivio. Y ante la gravedad de las noticias internacionales, que a todos afectan sin distinción de género, raza, nacionalidad o ideología, y visto que lo prioritario ahora es Rusia y China (acaso también de EEUU), y rearmarnos bien rearmados, las continuas quejas, lloriqueos y pataletas locales, si bien no es probable que disminuyan, pasan a segundo plano. Pierden espacio mediático y, por así decir, nos amargan menos la vida. Lo que hagan o digan Ayuso, Puigdemont, Feijóo, Sánchez, los jueces estrella o el señor Mazón nos la sopla, nos trae a la fresca, nos da igual. Han perdido foco, les hemos sacado a empellones del escenario. La mierda internacional, europea o global, no deja sitio para tonterías. Hasta el drama de la vivienda palidece cuando no sabes si seguirás viviendo. Y no digamos el de la saturación turística. A quién le importan los turistas si nos atacan los rusos, o si te dan un fusil y te mandan a la guerra de Crimea. Los asuntos generales no nos permiten atender a los propios, lo cual, según se mire, es magnífico. Y así hay que mirarlo. Mira siempre el lado bueno de la vida, dice la canción. A qué esperan.