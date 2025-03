Escribió Rilke que la patria es la infancia. Y, para mi dicha, mi infancia más remota, tan breve, discurrió al borde del Mediterráneo, frente al mar balear, y está teñida en la memoria de pinares y algarrobos, de aromas montaraces y marinos, de siestas ensimismadas y cigarras monótonas y pacíficas que sombreaban el sol canicular.

Vivíamos en la Bonanova, en Casa Montesinos, la residencia que fue de un pintor argentino a quien solo mucho tiempo después he identificado y admirado. El blanco sepulcral de las paredes estaba decorado con peces de colores, y en el breve jardín se fundía un gran eucaliptus con almendros y geranios. Desde el teso que encumbraba la casa, el paisaje era breve y grandioso a la vez: al frente, al horizonte, el mar; a la derecha, una cantera descarnada de donde se extraía activamente la piedra para un espigón del Dique del Oeste. Y abajo, los tejados de la casa pairal y la era de trillar la mies.

Lo más memorable de aquellos veranos era el mar. Desde la casa, se podía descender a pie por un camino a la playa, a Cala Major, la primera de aquella costa cercana a Porto Pi, no lejos de Marivent, que entonces no era más que una mansión. El bosque de pinares llegaba hasta la carretera de Andratx, y al otro lado, sobre la arena, una cuantos almendros sobrevivían a la salinidad. El paraje virgen estaba libre de construcciones y apenas algunos automóviles turbaban el silencio al paso.

Me fui pronto de la isla pero regresé con frecuencia, y tuve ocasión de ver cómo la apacible naturaleza de aquella costa hermosa perecía sepultada por bloques de hormigón. Hoy, cuando aún voy de tarde en tarde a recrear la infancia, me complace jugar a la sorpresa: cerrar los ojos ante aquel paisaje, recordar lo que fue, y abrirlos para quedarme atónito y abrumado. ¿Cómo es posible –me pregunto– que Mallorca no trate de recuperar su dimensión humana, frenando la carrera desbocada hacia el suicidio por saturación? Me temo que si no se hace lo posible por restaurar las heridas del paisaje, por preservar lo mucho hermoso que todavía asombra y embelesa, «s’illa de la calma» –Rusiñol– perderá gran parte del atractivo que le ha permitido escalar hasta la cima del mundo.